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李玟唯一主演電影「自娛自樂」 網：好片被埋沒

中國新聞組／北京7日電
李玟(左)2004年與尊龍主演的電影「自娛自樂」。（取材自微博）
李玟(左)2004年與尊龍主演的電影「自娛自樂」。（取材自微博）

歌手李玟過世，許多人重新翻找她的創作，發現她曾嘗試轉行演員；她與尊龍主演的電影「自娛自樂」2004年上映卻遭票房滑鐵盧，還被評為是「爛片」。這部喜劇功夫片在溫州市永嘉縣楠溪江林坑村等地拍攝，是李玟的銀幕「處女作」也是其唯一主演的電影，不少網友懷念李玟，紛紛在影視網站為電影重新打高分：「這是部被埋沒的好片，不該只有6分」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，「自娛自樂」是2003年拍攝，根據真實人物事件改編的鄉村故事，李玟在片中飾演有演員夢的村長女兒，尊龍為了實現她的夢想，決定拍片讓她當女主角，全片背景雖然圍繞在鄉村，但尊龍和李玟的外型都相當洋氣。

李玟一改過往歌手形象，扮演和自己反差極大的土氣村姑，不計形象賣力搞笑，可愛逗趣模樣，讓不少人都讚嘆她為電影付出，認為這是一部被當時埋沒的好片。

在片中，李玟濃妝豔抹，穿著不合身的旗袍，跑調演唱自己成名曲「Di Da Di」；據報導，在當年能夠打動尊龍和李玟兩位走國際化路線的明星演這樣一部鄉村題材電影，如果不是故事動人，如果不是角色有特色，相信也無法吸引到他們願意用這樣和自己如此「反差」的造型。

還有人評價說：「還記得大一那年選修百年中國電影，這部被老師當成第六代的代表作專場放映。這是部被埋沒的好片。」

溫州商報報導，李玟在片中扮演和反差極大的村姑蘆花，雖然第一次主演電影，當年就得到多個影視類獎項認可；李玟先後獲第7屆中國長春電影節金鹿獎的新銳人物獎提名，第5屆華語電影傳媒大獎(2005)最佳新演員提名。

網友為李玟唯一主演電影「自娛自樂」重新打分。（取材自澎湃新聞）
網友為李玟唯一主演電影「自娛自樂」重新打分。（取材自澎湃新聞）

李玟 YouTube

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