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全球首例人工繁育 長江江豚淘淘慶祝18歲

中國新聞組╱綜合報導
長江江豚淘淘迎來18歲生日。(取材自央視)
長江江豚淘淘迎來18歲生日。(取材自央視)

世界第一隻在全人工環境中成功繁育的長江江豚「淘淘」，在今年7月5日迎來18歲生日，中國科學院水生生物研究所消息指出，江豚的平均壽命為22歲左右，目前淘淘已經進入江豚的中老年階段，各項生理指標正常，健康狀況良好。

央視新聞客戶端報導，雄性的長江江豚淘淘，2005年7月5日出生在武漢白鱀豚館，牠是全世界首例人工環境下繁育成功的長江江豚。作為白鱀豚館科研訓練的「帶頭豚」，淘淘多次參與白鱀豚館的人工繁育工作。

18歲的淘淘有兩隻江豚寶寶，分別是「漢寶」和「小久久」。2020年6月3日，雌豚洋洋為淘淘成功誕下一頭雄性江豚；2022年6月27日，雌豚福久為淘淘誕下一頭雌性江豚小久久。而漢寶與小久久是中國在全人工環境中，成功繁育並存活的第二代長江江豚，這也代表著中國已建立了成熟的長江江豚人工飼養繁殖技術體系。

據報導，長江江豚是中國國家一級重點保護野生動物，是當前長江幹流生活的唯一的鯨豚類動物和食物鏈的頂端物種，其種群狀況反映著其繁衍棲息地長江的生態健康狀態。今年2月，中國農業農村部公布2022年長江江豚科學考察結果，長江江豚種群數量為1249頭。

長江江豚淘淘迎來18歲生日。(取材自央視)
長江江豚淘淘迎來18歲生日。(取材自央視)

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