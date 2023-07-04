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紀念毛澤東暢游長江 南昌號召千人渡贛江

中國新聞組／北京4日電
2008年7月16日，1000多名群眾自發橫渡長江，紀念毛澤東7·16在武漢暢遊長江42周年。(Getty Images)
2008年7月16日，1000多名群眾自發橫渡長江，紀念毛澤東7·16在武漢暢遊長江42周年。(Getty Images)

江西省會南昌市官方為紀念毛澤東1966年7月16日在長江武漢段游泳15公里，決定在7月15日下午舉行「千人（游泳）橫渡贛江活動」，全程約2.6公里，預定選拔2000人參加。

澎湃新聞報導，南昌市官方指出，這項千人泳渡贛江活動宗旨的前2項是「深入貫徹落實黨的二十大精神，紀念毛澤東同志716暢游長江」，還有「宣傳贛江優美生態環境，豐富群眾文體生活」、「全面展示南昌悠久的歷史文化和獨特的人文魅力」等。

根據報導，這項會議為橫渡贛江活動作出許多細微指示。渡江過程中要按照100人一組編隊，做到「團進團出、團上團下，強化團組管理，防止單獨行動」等。

報導指出，為做好這項活動的泳渡隊員選拔工作，南昌市西湖區特別在6月29至30日開展泳技「達標測試活動」，嚴格按照南昌市要求的16至65足歲年齡規定，13分鐘內蛙泳游完400公尺為合格的測試標準。而紅谷灘區、進賢縣等地發布的活動報名通知，也要求報名者要13分鐘內蛙泳游完400公尺。

文化大革命於1966年5月16日爆發後，時任中共中央主席的毛澤東於同年7月16日前往武漢游長江，用1小時5分鐘「游」完15公里。此後，這一舉動被中共官媒大篇幅報導，並以「73歲高齡老人能游得比奧運泳將還快」作為文革政治宣傳，並稱之為「毛主席暢游長江」。

但據時任毛澤東隨身醫師的李志綏事後在回憶錄中指出，毛澤東只是順著江流飄浮而下，「長江武漢那段水流湍急，毛仰游在水面上，浮起的大肚子可一路順流而下，一下就漂過好幾十里」。

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