我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

中國畢業生「慢就業」 官媒：非貶義詞

記者賴錦宏╱綜合報導
中國官媒發文評論「慢就業」現象，指其並非貶義詞。圖為中國人民大學6月26日舉行畢業典禮。(新華社)
中國官媒發文評論「慢就業」現象，指其並非貶義詞。圖為中國人民大學6月26日舉行畢業典禮。(新華社)

在中國年輕人失業率屢創新高之際，官媒發文評論「慢就業」現象，指其不是貶義詞，需要從兩面看待。

國務院旗下黨報經濟日報3日發文稱，隨著2023屆畢業生陸續離開校園，調查數據顯示，選擇「慢就業」的應屆生從去年的15.9%，上升到今年的18.9%。

「慢就業」是指大學生在畢業後，既不打算馬上就業也不打算繼續深造，而是暫時選擇遊學、支教、在家陪父母或者創業考察等。

經濟日報文章稱，雖然存在爭議，但「慢就業」並非貶義詞，「畢竟大多數慢就業不是不就業，更不是躺平。」

文章指出，對於慢就業現象，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況。其中，由於今年青年就業壓力依然較大，未就業畢業生和失業青年不得不被動選擇慢就業，繼續搜尋合適的崗位。針對這種情況，應當持續不斷提供就業服務，讓有就業意願的青年盡快就業。

對於主動選擇慢就業的青年人，文章稱也應當區別引導，開發更多有針對性的專項技能培訓課程和服務，增強青年群體適應產業發展、崗位需求和基層就業的能力。

但文章也提醒，畢業後留出太長時間觀望、一味求穩求好，也可能造成心理焦慮，挫傷自信甚至逃避現實。家庭、學校和青年人應當做好合理規畫和調控，提升個人適應社會的能力，以免「高不成低不就」。

此外，也應充分發揮人力資源服務機構的信息橋梁作用，阻斷畢業生向消極就業、懶就業方向變化，通過改善勞動條件、規範企業行為增強對大學畢業生的吸引力。

教育部預測，中國今年有1158萬名應屆大學畢業生，比2022年增加80餘萬人，創歷史新高。此外，今年海歸求職的留學生人數預計突破100萬，換句話說，有就業需求的大學畢業生總量將超過1250萬。

與此同時，中國青年失業率則持續攀升。根據官方數據，今年5月16歲至24歲的青年人失業率上升至20.8%，為2018年有該項統計數據以來的最高。

就業 教育部 國務院

上一則

「不救會內疚一輩子」川男跳金沙江救人 落水女認他當乾爹

下一則

港故宮周年 展皇后寶璽等51珍品 圓明園4獸首城大展出

延伸閱讀

就業難 中國官媒稱「慢就業」不是貶義詞

就業難 中國官媒稱「慢就業」不是貶義詞
否認打胎就沒事了？中國官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點

否認打胎就沒事了？中國官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點
任職微信的人大畢業生盜全校個資 打造「顏值排行榜」

任職微信的人大畢業生盜全校個資 打造「顏值排行榜」
台北2女墜樓 19歲高中畢業生送醫亡、17歲休學生命危

台北2女墜樓 19歲高中畢業生送醫亡、17歲休學生命危

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往