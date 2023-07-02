振房市 多地放寬限購 柳州、珠海貸款利率降至3.6%

圖為民眾在北京一售樓處瞭解樓盤情況。 (中新社)

房地產 政策延續寬鬆，2023年上半年已有十餘城對限購政策進行了優化，杭州、南京、揚州多地放寬限購，柳州、珠海將首套房貸款利率 降至3.6%。

據紅星新聞報導，今年以來，揚州、杭州、南京、合肥、鄭州、瀋陽、廈門、無錫、武漢、長沙、濟南、滎陽、寧德等十餘城對限購政策進行了優化，需求端的紓困政策主要在二線、三線城市展開，其中揚州基本放開限購限售，熱點城市杭州、南京也頻頻調整樓市政策。

據報導，隨著LPR（貸款市場報價利率）利率的下調，多地銀行也對個人住房按揭貸款利率做出調整。其中南寧、珠海、柳州、常德已將首套房貸款利率下調至3.6%，廈門、鄭州、瀋陽多家銀行也從3.8%下調至3.7%。

報導指出，自去年起，杭州、南京等熱點城市就頻頻優化樓市政策，包括放寬限購條件。部分地區外地戶籍只需1個月社保即可買房，本地戶籍無需社保，購買二套房不再受落戶滿5年限制等。

進入6月，為提振樓市、帶動房地產市場健康發展，青島、蘇州、連雲港等地打出政策組合拳。據中國網地產數據，6月樓市成交量整體環比上漲，同比下降。一線成交面積環比上漲8.6%，二線整體環比上漲25.3%，其中青島漲幅顯著，為122.9%。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，若更多實質性政策落地，市場預期或進一步好轉和修復，從而帶動房地產市場逐漸企穩，下半年市場有望溫和修復。