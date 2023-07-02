拚經濟 多省公布第3季計畫：萬億地方債蓄勢待發

遊客在海口日月廣場免稅店選購商品。(新華社)

中國地方債務風險近來受外界關注，中國證券 報1日刊發文章「多地公布第三季計畫萬億地方債蓄勢待發」。文章稱，近期，多地公布第三季地方債發行計畫。據不完全統計，第三季待發地方債已超過一萬億（兆）元。

中國債券信息網披露的信息顯示，近期多地公布第三季地方債發行計畫。據中國證券報不完全統計，第三季待發地方債已超過一萬億元。其中，雲南、四川、河北、浙江等地第三季擬發行地方債超過1000億元。

隨著近日財政部將2023年新增地方債務限額下達各省，多地已依法調整預算 ，並披露新增舉債規模。

例如，北京 市披露，本次預算調整擬增加580億元新增債務限額，其中一般債務81億元、專項債務499億元；浙江省披露，近期下達該省2023年新增地方政府債務限額1031億元，其中一般債務81億元、專項債務950億元；湖南省披露，財政部第二批下達706億元新增債務限額，擬繼續按照「加力提效實施積極財政政策」要求全部使用。

同時，各地提出加快債券發行使用。北京市提出，第一時間向各區下達新增債務額度，指導各區嚴格履行預算調整法定程序。採取分批精準發行方式，合理安排發行計畫，節約資金成本。督促項目主管部門及資金使用單位，依法合規加快資金使用。定期通報各區支出進度，推動項目盡快形成實物工作量。

「2023年第二批地方債額度下達後，近期多地密集進行預算調整，地方將新一批額度分解至市縣並匹配項目後，新一批地方債將開始陸續發行。」華創證券固定收益首席分析師周冠南表示，目前新增專項債發行工作陸續展開，預計第三季地方債發行會放量。

廣發證券固定收益首席分析師劉郁表示，由於4-5月新增債發行放緩，導致今年以來新增債發行進度慢於2020年和2022年同期。從2019年至2022年的情況看，新一批新增債額度下達後，一般在1-2個月後會迎來地方債發行高峰。

從資金投向上看，新增債資金主要用於支持重點領域、重大項目建設。