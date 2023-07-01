我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

北京越來越老了 465萬老人增幅五年來最高

中國新聞組／北京1日電
朝陽無限社區的老年人在社區養老驛站學習手鼓演奏。(新華社)
朝陽無限社區的老年人在社區養老驛站學習手鼓演奏。(新華社)

中國首都北京老齡化危機加深，據統計，北京60歲及以上常住人口達465.1萬，占常住總人口的21.3%，相比2021年增加23.5萬人，增幅為五年來最高。老年撫養系數也持續上升，北京市每2名戶籍勞動力撫養1名老年人。

工人日報報導，報告顯示，北京市老年人口持續增加、比重不斷升高，呈現出發展速度快、高齡化顯著、女性數量多、發展不均衡、撫養負擔重的特點。

從戶籍老年人口看，60歲及以上戶籍人口414.0萬人，占戶籍總人口的29.0%；比2021年增加25.7萬人。65歲及以上戶籍老年人口301.8萬人，占戶籍總人口的21.1%。80歲及以上人口69.9萬人，占老年人口的16.9%，比2021年增加5.6萬人，增長8.7%，近十年增量最多、佔總人口比例最高，達到4.9%。百歲老年人共計1629人。

報導指出，從戶籍老年人口分布來看，全市16個區中，朝陽區、海淀區和西城區60歲及以上人口數量排在前三位，分別為69.8萬人、60.5萬人和47.3萬人。

從老年人口占比來看，豐台區、石景山區和東城區60歲及以上戶籍人口占該區戶籍總人口比例排在前三位，分別為35.4%、34.6%和33.3%。

報告還顯示，2022年北京市老年撫養係數持續上升，為近十年增幅最大。按15～59歲勞動年齡戶籍人口撫養60歲及以上戶籍人口計算，北京市老年撫養係數為51.1%，比上年增長3.8個百分點，這意味著北京市每2名戶籍勞動力在撫養1名老年人。

北京

上一則

賭王四太梁安琪擁11商廈、225住宅 不動產值數百億港元

下一則

港7大商會罕見表態挺港府施政 霍震霆獲大紫荊勳章

延伸閱讀

中國暑運開始 國鐵北京局將發送旅客7115萬人次

中國暑運開始 國鐵北京局將發送旅客7115萬人次
美警告中國新「反間諜法」 讓外國企業面臨風險

美警告中國新「反間諜法」 讓外國企業面臨風險
繼埃及、孟加拉 非人口大國衣索匹亞申請加入金磚國家

繼埃及、孟加拉 非人口大國衣索匹亞申請加入金磚國家
布林肯再嗆「繼續做中方不喜歡的事」 北京開口了

布林肯再嗆「繼續做中方不喜歡的事」 北京開口了

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵