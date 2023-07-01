北京越來越老了 465萬老人增幅五年來最高

朝陽無限社區的老年人在社區養老驛站學習手鼓演奏。(新華社)

中國首都北京 老齡化危機加深，據統計，北京60歲及以上常住人口達465.1萬，占常住總人口的21.3%，相比2021年增加23.5萬人，增幅為五年來最高。老年撫養系數也持續上升，北京市每2名戶籍勞動力撫養1名老年人。

工人日報報導，報告顯示，北京市老年人口持續增加、比重不斷升高，呈現出發展速度快、高齡化顯著、女性數量多、發展不均衡、撫養負擔重的特點。

從戶籍老年人口看，60歲及以上戶籍人口414.0萬人，占戶籍總人口的29.0%；比2021年增加25.7萬人。65歲及以上戶籍老年人口301.8萬人，占戶籍總人口的21.1%。80歲及以上人口69.9萬人，占老年人口的16.9%，比2021年增加5.6萬人，增長8.7%，近十年增量最多、佔總人口比例最高，達到4.9%。百歲老年人共計1629人。

報導指出，從戶籍老年人口分布來看，全市16個區中，朝陽區、海淀區和西城區60歲及以上人口數量排在前三位，分別為69.8萬人、60.5萬人和47.3萬人。

從老年人口占比來看，豐台區、石景山區和東城區60歲及以上戶籍人口占該區戶籍總人口比例排在前三位，分別為35.4%、34.6%和33.3%。

報告還顯示，2022年北京市老年撫養係數持續上升，為近十年增幅最大。按15～59歲勞動年齡戶籍人口撫養60歲及以上戶籍人口計算，北京市老年撫養係數為51.1%，比上年增長3.8個百分點，這意味著北京市每2名戶籍勞動力在撫養1名老年人。