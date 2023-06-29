歐美簽證火 預約排到半年後「拿到手 基本上就是去過元旦了」

暑期是出境遊的大熱檔期。圖為浦東國際機場T2航站樓國際到達區域。(中新社)

新聞晨報報導，今年中國遊客暑期出境遊最大的難題是簽證 ；尤其是歐美熱門國家的簽證預約現在已是一號難求。例如德國 ，能夠預約到的遞簽日期已經排到10月甚至11月。而美國現在預約的話，已排到半年後。

據報導，有民眾表示，「以前申根簽證提前一個月到兩個月辦理是綽綽有餘的。今年的情況是最好要提前三個月以上準備。」否則，將來不及趕上暑假和「十一」長假這兩個時間充裕的出遊檔期。

其他申根熱門國家，比如法國、西班牙、義大利 等的情況也都和德國差不多，能預約遞簽的日期基本上都在9月之後。也就是說，計畫暑期申請這些國家簽證出遊的遊客其實早在今年4月份，最晚5月份就要開始預約簽證了。

另一個常規的暑期出境遊熱門目的地美國，目前的預約更是直接被「甩」到了11月和12月。美領館上海面簽預約網站6月28日上午顯示的數據，B1/B2旅遊簽證的預約等待時間為128天，也就是4個多月。

所以，如果這個月才想起來要辦簽證去歐美這些熱門旅遊目的地，等到簽證到手，基本上就是去過聖誕節和元旦了。

報導指出，由於歐美熱門國家簽證預約困難，據旅遊網站「攜程」數據顯示，從當前辦理情況來看，暑期出境遊以短線出行為主，日本、新加坡、韓國、泰國、馬來西亞是暑期辦簽五大熱門目的地。至於長線出行，辦簽較多的國家是澳洲和英國。

常規方法預約不上，又急著出行怎麼辦？遞交荷蘭申根簽證的張先生說，「就是盡量在預約的網站上多刷刷，有時候會有原先預約的人取消或者改期，你就有可能撿漏成功。我一開始預約到8月份的，就是通過不斷刷網站，撿到了6月的名額。」