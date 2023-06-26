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鄭州高考女輸液後去世 父哭：過了一本線，人卻不在了

中國新聞組／北京26日電
盈盈的學生照。（取材自上游新聞）
盈盈的學生照。（取材自上游新聞）

高考過了一本線，人卻不在了。」河南鄭州一家長25日控訴，其女兒盈盈是今年高考生，在高考分數線公布前，在當地衛生服務站輸液後不幸身亡。他表示，女兒輸液期間嘴唇乾燥，兩眼翻白，緊急送醫搶救10多小時後，仍宣告死亡。他認為，女兒死因很可能是輸液不當引發。當地衛健部門已介入調查。

極目新聞報導，盈盈父親的胡先生表示，6月20日9時許，盈盈感覺腸胃不舒服，由母親陪著到鄭州市福樂社區衛生服務站就醫，醫師檢查後給她開了幾瓶注射液治療。

20日14時許，盈盈已接連輸了幾瓶液。母親離開她上廁所回來發現，盈盈嘴唇乾燥，兩眼翻白，立即向在場的醫師呼救，並撥打急救電話。救護車趕到後，將盈盈送往當地一所知名醫院急救。遺憾的是，10多小時的急救還是未能挽回盈盈的生命。

胡先生表示，對盈盈進行急救的醫院給出的死亡原因，是呼吸和心跳驟停。女兒出事後，家人這幾天都沉浸在悲痛之中。

胡先生認為，導致女兒死亡的原因很可能是輸液不當引發，希望相關部門查清女兒死亡的真相。

胡先生說，盈盈今年18歲，從小到大聰明伶俐，是一個優秀的孩子。盈盈參加了今年的高考，6月25日成績出來，考了516分（理科）。「過了一本線，人卻不在了。」胡先生悲傷地說。

據報導，事件發生後，記者多次撥打該衛生服務站公開電話，無人接聽。金水區衛健委一名工作人員稱，接到反映後，區衛健委受理此事，24日已經派相關人員去上述衛生服務站調查。

涉事的衛生服務站。（取材自上游新聞）
涉事的衛生服務站。（取材自上游新聞）

高考 鄭州 河南

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