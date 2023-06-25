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1億人次國內遊 端午假期百場音樂表演 人潮滾錢潮

中國新聞組／北京25日電
夜經濟成為端午假期文旅消費市場亮點，圖為天津夜市迎接遊客。(取材自微博)
夜經濟成為端午假期文旅消費市場亮點，圖為天津夜市迎接遊客。(取材自微博)

今年端午假期，經文化和旅遊部數據中心綜合測算，中國國內出遊1.06億人次，實現國內旅遊收入373.10億元（人民幣，下同）。報告顯示，中國國內大部分地區連日高溫及南方部分省市的梅雨季，都沒有影響人們的出遊熱情，端午假期期間，旅遊預定平台同程旅行的機票、酒店、景區門票及度假業務量均超過2019年同期。

央視新聞報導， 6月22日至24日（端午節假期），全國鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1億4047萬人次，比2019年同期下降22.8%，比2022年同期增長89.1%。

中新經緯報導，據同程旅行數據顯示，端午假期期間，中國國內景區人流量迅速提升，較2019年端午期間增長超過三成。

同程旅行數據顯示，在今年端午出行的遊客中，女性占比約為52%，比男性遊客略多。80後、90後遊客都關注親子遊相關的景區，而00後則更關注電競、民俗遊等新興玩法。

以演唱會、音樂節為代表的潮流文化，也成為遊客端午出遊的重要目標。據不完全統計，今年端午假期期間，全國演唱會、音樂節等活動多達數十場，各類音樂表演活動達到數百場。同程旅行數據顯示，2023年端午假期，國內演唱會、音樂節周邊商圈的酒店訂單量同比漲幅超過300%。

青島鳳凰音樂節舉辦地——青島金沙灘景區是假期最熱門的演出住宿商圈。此外，華晨宇演唱會長沙站、五月天演唱會武漢站等熱門演出，均帶動周邊商圈住宿預訂量顯著上漲，部分熱門商圈出現「一房難求」的情況。

北京、深圳、廣州、成都、上海是今年端午假期國內最熱門的酒店預訂城市。

機票方面，珠三角、長三角往返成渝地區的航線最為熱門，熱度排名前十的國內航線分別為：重慶-深圳、深圳-重慶、溫州-貴陽、寧波-貴陽、成都-深圳、北京-成都、廣州-重慶、上海-廣州、廣州-上海、廣州-杭州。

另據文旅之聲微信公號指出，夜經濟成為端午假期文旅消費市場亮點。文化和旅遊部專項調查顯示，受高溫及目的地夜間旅遊產品不斷豐富等影響，端午假期參與夜間遊的遊客比例達22.3%，較2022年同期大幅提高7.9個百分點。

根據數據監測，端午節期間，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量3625.3萬人次，平均每個集聚區每夜4.97萬人次，較2022年同期增長38.8%。其中，南京市秦淮河-夫子廟片區、泰安市泰山秀城、武漢市江漢路步行街、長沙市五一商圈、成都市春熙路大慈坊、南寧市三街兩巷、西安市城牆景區等多個集聚區端午假期累計夜間客流量均已超60萬人次。

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