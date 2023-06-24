76億企業logo 老董被P成螺絲人 網吐槽醜 公司：有特色

市值76億人民幣的北信源，把老闆照片P成螺絲釘當logo。(取材自北信源官方微信)

北京 市一家資訊安全公司北信源，因Logo相當特殊而引發討論，該公司標誌是一個人和釘子交錯，人的頭部經變形扭曲後部分放大，狀似頭被劈開，人的下半身也替換為釘子螺紋。有網友吐槽「螺絲人」Logo太醜、造型詭異，質疑是否有取得當事人照片使用權？結果該公司表示，「螺絲人」就是公司董事長本人，這是他們的「精神內核」，代表鑽研和釘子精神。

市值76億人民幣的北信源，把老闆照片P成螺絲釘當logo。(取材自北信源官方微信)

每日經濟新聞報導，在所有A股上市公司中，創業板上市公司北信源的「螺絲人」logo非常吸睛，有網友們吐槽這個設計太醜，甚至到深交所互動平台問北信源「你們當初真的有好好設計Logo嗎？」

不過網友認為難看的logo，公司卻認為很有特色，北信源回應，公司logo是董事長本人林皓，已取得肖像使用權。至於為何使用似乎與公司業務不相關的螺絲人當Logo？則是因為董事長認為螺絲代表鑽研精神，是科學研究最需要的，也是董事長相當執著追求的精神。

根據網信海淀，北信源1996年在北京海淀註冊成立，從一款殺毒軟件VRV開始做起，當時就用上了「螺絲人」logo。北信源副總裁楊華說，林皓是妥妥的「技術咖」，「他對研發的熱愛和專注也影響著我們所有人」。

據報導，北信源是北京一家資訊安全公司，2012年在深交所創業板上市，最新市值76億人民幣(10.6億美元)，業務涵蓋資訊安全及信創、移動辦公及安全通信應用、智慧社區及健康醫療三大核心領域，是中國終端安全管理市場占有率第一。