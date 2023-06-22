藝人被AI換臉拍「多巴胺穿搭」視頻 律師：侵犯肖像權

不分年齡、職業，許多人都加入了「多巴胺」隊列。（取材自現代快報）

最近，「多巴胺穿搭」在中國各短視頻平台爆火，不分年齡、職業，許多人都加入了「多巴胺」隊列。不過昨天一則「陳建斌多巴胺穿搭」話題登上熱搜，引起熱議，有網民用AI 換臉將陳建斌的臉換到了多巴胺穿搭相關視頻中，被批「很不尊重」。律師指此舉涉侵犯當事人的肖像權，是廣義上的網暴行為，應受到法律制裁。

據澎湃新聞報導，「多巴胺」是一種神經遞質，當人感受到快樂時，大腦就會釋放出多巴胺，從色彩心理學上講，顏色與情緒息息相關，明亮顏色能帶來快樂、輕鬆、積極的情緒。「多巴胺穿搭」是對高飽和度的色彩進行協調搭配，於鮮亮彩色中尋求協調與平衡。繽紛、陽光、活力是「多巴胺穿搭」的代名詞。

中國青年報報導，近期，「多巴胺穿搭」在社交平台上頻頻現身，從80多歲的爺爺奶奶、00後的小朋友，到醫師、白領等不同職業的人，不同色彩的髮夾、配飾，搭配撞色系服裝，如同打翻調色盤一般，紛紛加入了「多巴胺」隊列。

「多巴胺穿搭」在中國各短視頻平台爆火。（取材自現代快報）

值得注意的是，這兩天，「陳建斌多巴胺穿搭」話題衝上熱搜，有網民用AI換臉，給演員陳建斌製作「多巴胺穿搭」視頻，話題引起熱議，也引來批評，不少網民稱這種未經陳建斌本人同意的AI換臉行為「很不禮貌」、「很不尊重當事人」，「建議禁止AI換臉，第一不尊重人，第二侵犯肖像權」。

中國新聞網引述北京 德翔律師事務所主任安翔表示，未經當事人授權，以AI換臉方式實施娛樂，是廣義上的網暴行為，應受到法律制裁。此行為涉侵犯受害者的肖像權，受害者可要求平台立刻刪除並加強監管，也可依據民法典對侵權人提起訴訟。而侵權人不限於製作圖片視頻者，也包括轉發者。除民事維權，還能啟動行政處罰機制，例如可按照尋釁滋事處罰。