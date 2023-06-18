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星巴克頻催註冊會員遭約談 被指違個資法

記者陳宥菘／綜合報導
上海當局16日以涉嫌違反《個人信息保護法》的有關要求，要求星巴克、漢堡品牌SHAKE SHACK等餐飲企業高層參與約談，並稱將指導相關企業進一步整改。圖為中國一家星巴克旗艦店。（路透）
上海當局16日以涉嫌違反《個人信息保護法》的有關要求，要求星巴克、漢堡品牌SHAKE SHACK等餐飲企業高層參與約談，並稱將指導相關企業進一步整改。圖為中國一家星巴克旗艦店。（路透）

上海市網信辦、市場監管局16日以頻繁誘導索取手機號碼、位置訊息，及頻繁跳出註冊會員提示訊息為由，涉嫌違反《個人信息保護法》的有關要求，要求星巴克、漢堡品牌SHAKE SHACK等餐飲企業高層參與約談，並稱將指導相關企業進一步整改。

據澎湃新聞，在星巴克使用手機點餐過程中，有民眾被跳出的視窗提示註冊會員3次，索取定位授權2次；或如在SHAKE SHACK點餐過程中，消費者會被引導填寫用戶姓名、手機號碼，若非會員完成支付並取得取餐號後，若關閉視窗後再進入，原訂單紀錄及取餐號將消失；在Wagas消費時，若不授權定位，頁面更會反覆跳出視窗索取個人資訊，否則無法點餐。

據報導，在上述店家店內消費的幾位消費者表示，在大多數情況下，為了能夠快速下單，或換取門店就餐優惠福利，「會做出一些妥協讓步」，也有消費者質疑，「我為什麼要成為你的會員才能吃飯？」

上海市網信辦執法人員表示，星巴克掃碼點餐小程序頻繁誘導索取手機號碼、精準位置訊息和頻繁跳出視窗提示加入會員；SHAKE SHACK誘導索取用戶姓名、手機號碼、性別，誘導註冊會員；天泰餐廳誘導關注公眾號，頻繁誘導索取手機號碼等行為，皆涉嫌違反《個人信息保護法》的有關要求。

該執法人員指出，餐飲企業首先應取得消費者同意，要把收集處理的個人訊息的種類、目的、範圍等，明確告知消費者，把握好「最小和必要的原則」，不要索取消費者的非必要訊息，他強調，非必要訊息的收集、存儲、使用、加工等環節一旦出現問題，涉事企業都要承擔相關後果。

該執法人員並稱，企業應做好個人訊息的合規管理，按照《個人信息保護法》的要求，建立相應的內部管理制度，加強安全教育的培訓，並做好個人訊息的分級分類管理等，「建議商家要把消費者和廣大老百姓的個人訊息權益，真正地放在心上」。

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