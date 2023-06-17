「這輩子唯一看梅西機會」 中球迷：票再貴也得搶

一名中國球迷拿著梅西照片的扇子。（Getty Images)

足球 天王梅西 和阿根廷隊的中國行友誼賽落幕，還見證了一個年輕球迷亂入球場「為愛向前衝」。媒體回顧梅西此行，認為票價太高、互動太少、安保太嚴引發球迷不滿。但儘管如此，梅西此次訪華可能是許多中國球迷這輩子唯一看梅西的機會，大家還是咬著牙掏錢買票，給青春畫上一個句號，因為「我們就是愛梅西啊。」

澎湃新聞報導，此次門票共有六檔：580元（人民幣，下同）、1380元、2800元、3200元、3800元、4800元。這一場阿根廷隊和澳洲 隊之間的友誼賽，票價和此前卡達世界杯四分之一決賽、半決賽這樣的足壇頂級賽事相當。

但在就是想看阿根廷，想看梅西的球迷眼中，這都不是問題。搶到了2800元門票的球迷施先生說，「畢竟是在國內可以看見梅西。」球迷項先生坦言「確實是有點貴。」但球迷還是難以抵抗，「這可能是很多人這輩子唯一看梅西的機會。」

相比票價，讓更多死忠球迷不滿的，是比賽主辦方為梅西所制定的中國行行程，從某種程度上來說，梅西和球迷之間被嚴密「隔離」。一位球迷楊先生憤怒地說，他受人委託帶來一位身體不好的老球迷的書法作品，希望能送給梅西，結果不僅完全沒有見面的機會，也不能委託主辦方或酒店轉送。「很遺憾，這次活動主辦方太傷球迷的心了。」

不過，整體而言，球迷的關注點更多還是聚焦在了看梅西的比賽上。球迷黃先生直言，「（場外活動）對我個人沒有太多影響，能看梅西比賽心情就很激動，可以說是給青春畫上一個句號吧。」黃先生正在南韓讀博，這是他第一次現場看梅西。

事實上，這次阿根廷隊中國行的確準備倉促。據主辦方負責人透露，從合同簽訂到賽事舉行，只有35天的時間。報導說，其實更多的原因是主辦方本身的經驗不足。主辦方中國虹橋國際投資有限公司此前從未涉足過體育賽事。