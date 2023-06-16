遊客穿聯名漢服 迪士尼禁入園…園方：著裝有規定

安娜裙大袖衫漢服。（網購平台截圖）

一名網友表示，自己穿了「十三餘」和迪士尼 公主聯名款的漢服去迪士尼玩，結果被保安攔下不讓進園。對此，迪士尼回應，入園一直有明確的著裝規定，遊客需要遵守。

綜合媒體報導，網友發文指出，「十三餘」旗艦店在直播時稱這款漢服可以入園，但她實際入園時，卻被要求去買一件衣服蓋住上半身，經過園區核實才放行。

來源：YouTube

詞條登上微博熱搜後，該網友的原帖已隱藏，並表示「發帖的本意只是想提醒一下買了安娜裙的姐妹們注意一下，如果要進園最好帶一件外套，沒有任何想挑起迪士尼和漢服爭端的意思」，她表示，原帖沒說過這套是漢服。

迪士尼官方回應稱，除非園方明確允許或鼓勵的特別活動期間，16周歲（含）及以上遊客不可裝扮成卡通、電影 、漫畫中角色的造型。不可穿著及地長衣。若著裝不當、不雅或著裝影響其他遊客體驗，可能會被拒絕入園或被要求離園。

有網友解釋，這個規定並非歧視，遊客裝扮成卡通或動漫人物造型，會被他人誤以為是迪士尼的工作人員。如果該遊客言行不當，會影響迪士尼的官方形象。

不過，也有網友表示很難理解，「穿迪士尼公主聯名款的漢服不能進迪士尼，很違和了」。還有人說，遊客根據工作人員的要求找件衣服套一下就行了，入園後再脫掉，該拍照拍照，不用太糾結。

關於這件衣服，搜索該服裝淘寶旗艦店發現，這件款式名為「迪士尼安娜」的服裝，介紹是訶子裙和披帛組成的國風裙裝。商品詳情頁標明取得了華特迪士尼的品牌正版授權。