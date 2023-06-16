我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

遊客穿聯名漢服 迪士尼禁入園…園方：著裝有規定

中國新聞組／北京16日電
安娜裙大袖衫漢服。（網購平台截圖）
安娜裙大袖衫漢服。（網購平台截圖）

一名網友表示，自己穿了「十三餘」和迪士尼公主聯名款的漢服去迪士尼玩，結果被保安攔下不讓進園。對此，迪士尼回應，入園一直有明確的著裝規定，遊客需要遵守。

綜合媒體報導，網友發文指出，「十三餘」旗艦店在直播時稱這款漢服可以入園，但她實際入園時，卻被要求去買一件衣服蓋住上半身，經過園區核實才放行。

來源：YouTube

詞條登上微博熱搜後，該網友的原帖已隱藏，並表示「發帖的本意只是想提醒一下買了安娜裙的姐妹們注意一下，如果要進園最好帶一件外套，沒有任何想挑起迪士尼和漢服爭端的意思」，她表示，原帖沒說過這套是漢服。

迪士尼官方回應稱，除非園方明確允許或鼓勵的特別活動期間，16周歲（含）及以上遊客不可裝扮成卡通、電影、漫畫中角色的造型。不可穿著及地長衣。若著裝不當、不雅或著裝影響其他遊客體驗，可能會被拒絕入園或被要求離園。

有網友解釋，這個規定並非歧視，遊客裝扮成卡通或動漫人物造型，會被他人誤以為是迪士尼的工作人員。如果該遊客言行不當，會影響迪士尼的官方形象。

不過，也有網友表示很難理解，「穿迪士尼公主聯名款的漢服不能進迪士尼，很違和了」。還有人說，遊客根據工作人員的要求找件衣服套一下就行了，入園後再脫掉，該拍照拍照，不用太糾結。

關於這件衣服，搜索該服裝淘寶旗艦店發現，這件款式名為「迪士尼安娜」的服裝，介紹是訶子裙和披帛組成的國風裙裝。商品詳情頁標明取得了華特迪士尼的品牌正版授權。

店家客服表示，該服裝能不能進迪士尼樂園要按照迪士尼的要求來，無法保證。其補充表示，若無法入園，經客服經驗判斷，可能是顧客妝造做的太華麗，太相似NPC（此處特指迪士尼人物）導致的，「建議和樂園檢票小姐姐再進一步確認」。

十三餘旗艦店某迪士尼聯名款漢服。（取材自極目新聞／圖源：截圖）
十三餘旗艦店某迪士尼聯名款漢服。（取材自極目新聞／圖源：截圖）
十三餘旗艦店某迪士尼聯名款漢服。（購物網站截圖）
十三餘旗艦店某迪士尼聯名款漢服。（購物網站截圖）

迪士尼 樂園 電影

上一則

蓋茲訪京首日 捐5000萬美元助傳染病藥物研發

下一則

不是處女只能當狗？北大包麗被精神凌虐致死 男友判3年2個月

延伸閱讀

華裔女演員 挑梁配音迪士尼新片

華裔女演員 挑梁配音迪士尼新片
紐森現身迪士尼 引對抗佛州猜測

紐森現身迪士尼 引對抗佛州猜測
迪士尼再推小美人魚卡通 非裔愛麗兒比照真人版

迪士尼再推小美人魚卡通 非裔愛麗兒比照真人版
迪士尼在台11頻道年底全下架 傳至少裁百人

迪士尼在台11頻道年底全下架 傳至少裁百人

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居