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一周增4例猴痘 中疑現本土傳播

記者陳政錄／綜合報導
猴痘可能已經在中國出現本土傳播。圖為非洲一名感染猴痘病毒的孩童。（路透）
猴痘可能已經在中國出現本土傳播。圖為非洲一名感染猴痘病毒的孩童。（路透）

近一周內，北京、廣州相繼各發現兩例猴痘病毒感染病例，引起關注。人民日報旗下健康客戶端報導，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾認為，猴痘可能已經在中國出現本土傳播。因猴痘具有隱匿性，不容易及時發現，高風險人群應提高警惕，但普通民眾無需過度擔心。

李侗曾表示，中國現在已經出現猴痘本土病例，未來不排除發現更多猴痘感染病例的可能。但他強調，猴痘的傳播主要是身體密切接觸傳染，一般人不用過度擔心。

在此之前，6月6日，北京疾控中心曾通報，發現兩例猴痘病毒感染病例，其中一例為境外輸入病例，另一例為境外輸入病例的關聯病例，兩名病例均是通過親密接觸感染。

另，6月10日，廣東省疾病預防控制中心消息，廣州市監測發現兩例猴痘病例，分別為43歲男性和29歲男性。在此之前，國家疾控局數據顯示，2023年1到4月，中國均未發現猴痘病例。

據報導，李侗曾補充，目前猴痘的傳播主要是身體密切接觸傳染的，大部分猴痘感染病例來自「男男性行為」群體，普通人感染風險很小。只要日常注意手衛生，人多空氣流通不好的地方注意戴口罩，就不用過度擔心。

李侗曾提醒，有「男男性行為」的人群要做好防護，如果出現發熱、皮疹、淋巴結腫大等症狀，建議及時就醫。

猴痘 北京 口罩

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