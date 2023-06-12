世界最大太陽能沙漠發電站 中在內蒙古搶建

鄂爾多斯市達拉特旗基地的光伏電池板。（歐新社）

內蒙古因採煤而致富，過程中造成許多環境破壞，如今，當局希望該地區成為能源轉型的先鋒，世界上最大的沙漠太陽能發電站正在達特拉旗努力建設中。

位於內蒙古達拉特旗的全球最大「沙戈荒」風電光伏基地，正在有序建設中。（新華社）

法廣報導，沙漠從距離達拉特旗的大門僅僅幾公里處開始，這是內蒙古西部的一個荒涼大漠地區。沒有一棵樹，沒有一叢灌木，也沒有一塊石頭。但現在這裡正在進行繁忙的工作。人們正用重型設備平整沙丘。很快，工人們就會在高蹺上安裝太陽能模板。

站在大型建築工地邊緣的達拉特國家發改委員會副主任王曉京（音譯）指著身後一長排黑色電池板驕傲地說：「已經用太陽能電池板覆蓋了3300多公頃的土地。」而這還只是個開始。到2030年，該太陽能公園將覆蓋約5萬8000公頃的面積。王曉京說，該地區平均每年有280個晴天。

位於內蒙古達拉特旗的全球最大「沙戈荒」風電光伏基地正在有序建設中。數百台大型機械工程車輛在庫布其沙漠中施工建設，場面壯觀。（新華社）

正在建設中的太陽能發電站是中國綠色能源轉型的旗艦之一。在由新華社組織的為期五天的新聞考察中，一群外國記者參觀了選定的項目，中方向記者們展示的主要是成功的經驗。

內蒙古是中國煤炭生產最重要省份之一，只有山西省擁有更大的礦藏。煤炭生產使內蒙古變得富裕，去年，該省人均年收入為1萬4300美元。全國平均水平僅為1萬2800美元。

但繁榮是以高昂的代價換來的。幾十年的煤礦開採，造成了難以想像的環境破壞。2021年的秋天和2022年的夏天，中國不得不處理嚴重的電力短缺問題。

目前，中國有63%的電力來自煤炭，但與此同時，太陽能、風能和水力發電共占發電量的28%。而且這種擴張將繼續飛躍式的發展。這讓專家們感到樂觀。去年，風力和太陽能發電的增幅為125千兆瓦。根據S & P Global的預測，中國在2050年將有62%的電力來自可再生資源。