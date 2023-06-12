我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

世界最大太陽能沙漠發電站 中在內蒙古搶建

中國新聞組／北京12日電
鄂爾多斯市達拉特旗基地的光伏電池板。（歐新社）
鄂爾多斯市達拉特旗基地的光伏電池板。（歐新社）

內蒙古因採煤而致富，過程中造成許多環境破壞，如今，當局希望該地區成為能源轉型的先鋒，世界上最大的沙漠太陽能發電站正在達特拉旗努力建設中。

位於內蒙古達拉特旗的全球最大「沙戈荒」風電光伏基地，正在有序建設中。（新華社）
位於內蒙古達拉特旗的全球最大「沙戈荒」風電光伏基地，正在有序建設中。（新華社）

法廣報導，沙漠從距離達拉特旗的大門僅僅幾公里處開始，這是內蒙古西部的一個荒涼大漠地區。沒有一棵樹，沒有一叢灌木，也沒有一塊石頭。但現在這裡正在進行繁忙的工作。人們正用重型設備平整沙丘。很快，工人們就會在高蹺上安裝太陽能模板。

站在大型建築工地邊緣的達拉特國家發改委員會副主任王曉京（音譯）指著身後一長排黑色電池板驕傲地說：「已經用太陽能電池板覆蓋了3300多公頃的土地。」而這還只是個開始。到2030年，該太陽能公園將覆蓋約5萬8000公頃的面積。王曉京說，該地區平均每年有280個晴天。

位於內蒙古達拉特旗的全球最大「沙戈荒」風電光伏基地正在有序建設中。數百台大型機械...
位於內蒙古達拉特旗的全球最大「沙戈荒」風電光伏基地正在有序建設中。數百台大型機械工程車輛在庫布其沙漠中施工建設，場面壯觀。（新華社）

正在建設中的太陽能發電站是中國綠色能源轉型的旗艦之一。在由新華社組織的為期五天的新聞考察中，一群外國記者參觀了選定的項目，中方向記者們展示的主要是成功的經驗。

內蒙古是中國煤炭生產最重要省份之一，只有山西省擁有更大的礦藏。煤炭生產使內蒙古變得富裕，去年，該省人均年收入為1萬4300美元。全國平均水平僅為1萬2800美元。

但繁榮是以高昂的代價換來的。幾十年的煤礦開採，造成了難以想像的環境破壞。2021年的秋天和2022年的夏天，中國不得不處理嚴重的電力短缺問題。

目前，中國有63%的電力來自煤炭，但與此同時，太陽能、風能和水力發電共占發電量的28%。而且這種擴張將繼續飛躍式的發展。這讓專家們感到樂觀。去年，風力和太陽能發電的增幅為125千兆瓦。根據S & P Global的預測，中國在2050年將有62%的電力來自可再生資源。

上一則

調查：6成港企今年展望樂觀 外企拓港業務

下一則

投資陷阱增 香港首4月騙走逾9950萬美元 1191人上當

延伸閱讀

周末這樣玩╱約書亞樹公園 體驗沙漠觀星

周末這樣玩╱約書亞樹公園 體驗沙漠觀星
沙漠火山與駱駝

沙漠火山與駱駝
「中俄新路陸糧食走廊」 首批俄國大豆運往中國內蒙古

「中俄新路陸糧食走廊」 首批俄國大豆運往中國內蒙古
知名博主陳采尼敦煌沙漠時裝大秀 遭爆東拼西湊抄襲

知名博主陳采尼敦煌沙漠時裝大秀 遭爆東拼西湊抄襲

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援