買房最多送兩斤黃金 杭州臨安開發商變相降價競爭

華發薈天府。(取材自知乎)

孫寧（化名）去（2022）年3月買了臨安區的華發薈天府項目，僅兩個多月後，她在業主群裡發現房子竟然變相降價，項目新賣房源開始送精裝修3000元/平，一套89平米的房子相當於變相降價26萬多（人民幣，下同）；更令孫寧大開眼界的是，華發薈天府項目最近為了賣房又直接送起黃金。有的樓市還送寶馬車。

界面新聞報導，分化的杭州樓市中，奧體板塊這類核心區域仍能吸引購房者爭搶，地產商們在土地市場也能一把拍到封頂價；但在杭州遠郊臨安這類區域，地產商們卻要將花式促銷「卷」到極致，

近日「買房最多送價值47萬元人民幣的黃金」的消息引發網路熱議。知情人士表示，「確有此事，不只一家。」如此出招，相當於變相為樓價打八折。

杭州市臨安區的華發薈天府項目其實早在去年底就悄悄推出買房送黃金的活動。在最新一批出售的房源中，房價 還是按照原價銷售，但89平米的戶型送黃金900克，100平米的戶型送黃金1050克。

依照杭州透明售房網，該樓盤100平米戶型總價最高為250萬元左右，按6月7日實時金價 每克450.31元計算，購房者最多可得到價值47.28萬的黃金，相當於優惠後房價為202萬左右，約八折優惠。

該知情人士說，這種變相降價的方式在臨安已經不是新鮮事，只是不會大張旗鼓，目前臨安樓市中，送黃金的就有三家，還有送裝修、送車位、送寶馬車的。

房產中介周小姐也羅列了各項優惠措施，「89平米戶型原價180萬到190萬元，先打折，打完折差不多在150萬到160萬元左右，然後再送車位、裝修、10年免物業費，另外再送5部手機 。」

據報導，當地幾位購房者表示，即越是放開限購的地方越不能買，越是打折促銷力度大的地方越要謹慎。另外，孫寧們也會成為這些項目的絆腳石，他表示已經勸退了幾個要買華發薈天府的購房者。