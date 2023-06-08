中國高考作文見「習語錄」 暗藏批美政治味？

北京市陳經綸中學考場，考生在排隊進入考場時，向家長、老師打招呼，互相加油。（新華社）

中國高考 昨（7日）起登場，今年全國作文乙卷出現「習語錄」，迅速衝上微博熱搜第一。由於作文試題引述的中國國家主席習近平 談話皆被外界視為在暗批美國，散發濃濃政治味。外媒指這是中國再度收緊對大學的思想控制，教育部 稱這些作文材料針對的是國際關係、文明互鑑等問題，意在凝心聚力，增強自信。

綜合觀察者網和環球網報導，中國高考今年語文考試共有七套試卷，除北京、上海、天津三地語文試卷為自主命題，其他省分高考語文試卷由教育部教育考試院統一命題。今年高考教育部教育考試院命題語文作文試題總共四道，最令人注意的是全國乙卷的題目出現「習語錄」。題目中寫道習近平日前曾說過的兩句話。

一是「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」，這出自習近平今年3月15日在北京出席中共與世界政黨高層對話會，並發表題為「攜手同行現代化之路」的主旨談話。

二是「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的。要求考生以此寫一篇文章，體現自身的思考。這是習近平於2014年3月27日在聯合國教科文組織總部作「文明因交流而多彩，文明因互鑑而豐富」主題演講。

由於題目上的兩句話皆針對國際關係，並被外界暗認為暗指美國，散發濃濃政治味。作文題目一公布，隨即引發各界討論，衝上中國網上熱搜第一。

事實上，中國作文題目以習近平的談話入題不是新鮮事，最近一次為2018年，當時有不少地方以習近平「語錄」入題。

法廣報導認為，此次「習語錄」題目還誇讚習總書記的語言「生動形象」。考生被要求寫出自己對習主席語錄的感想，這是繼中國大學收緊思想控制，鼓勵學生舉報教師後的新發展。

中國網引述教育部教育考試院解析此次作文試題指出，兩則摘自習近平談話的作文試題，雖然演講針對的是國際關係、文明互鑑等問題，但揭示的道理是普遍的。材料一可以用於國與國之間的關係，也可以用於人與人的相處。材料二借「一花」和「百花」説明部分和整體的辯證關係。大到不同文化之間的交流、不同國家之間的聯繫，小到個人之間的交往，莫不如此。