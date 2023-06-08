中國高考作文見「習語錄」 暗藏批美政治味？
中國高考昨（7日）起登場，今年全國作文乙卷出現「習語錄」，迅速衝上微博熱搜第一。由於作文試題引述的中國國家主席習近平談話皆被外界視為在暗批美國，散發濃濃政治味。外媒指這是中國再度收緊對大學的思想控制，教育部稱這些作文材料針對的是國際關係、文明互鑑等問題，意在凝心聚力，增強自信。
綜合觀察者網和環球網報導，中國高考今年語文考試共有七套試卷，除北京、上海、天津三地語文試卷為自主命題，其他省分高考語文試卷由教育部教育考試院統一命題。今年高考教育部教育考試院命題語文作文試題總共四道，最令人注意的是全國乙卷的題目出現「習語錄」。題目中寫道習近平日前曾說過的兩句話。
一是「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」，這出自習近平今年3月15日在北京出席中共與世界政黨高層對話會，並發表題為「攜手同行現代化之路」的主旨談話。
二是「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的。要求考生以此寫一篇文章，體現自身的思考。這是習近平於2014年3月27日在聯合國教科文組織總部作「文明因交流而多彩，文明因互鑑而豐富」主題演講。
由於題目上的兩句話皆針對國際關係，並被外界暗認為暗指美國，散發濃濃政治味。作文題目一公布，隨即引發各界討論，衝上中國網上熱搜第一。
事實上，中國作文題目以習近平的談話入題不是新鮮事，最近一次為2018年，當時有不少地方以習近平「語錄」入題。
法廣報導認為，此次「習語錄」題目還誇讚習總書記的語言「生動形象」。考生被要求寫出自己對習主席語錄的感想，這是繼中國大學收緊思想控制，鼓勵學生舉報教師後的新發展。
中國網引述教育部教育考試院解析此次作文試題指出，兩則摘自習近平談話的作文試題，雖然演講針對的是國際關係、文明互鑑等問題，但揭示的道理是普遍的。材料一可以用於國與國之間的關係，也可以用於人與人的相處。材料二借「一花」和「百花」説明部分和整體的辯證關係。大到不同文化之間的交流、不同國家之間的聯繫，小到個人之間的交往，莫不如此。
並稱此次語文試題以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，引導考生增強愛國意識和愛國情感，增強民族自豪感和自信心。
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