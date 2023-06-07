討好年輕人…茅台咖啡含5毫升白酒 1杯42元

茅台推出咖啡，每杯含五毫升的茅台酒。（取材自小紅書）

含有白酒的咖啡 ，消費者想試試嗎？茅台冰淇淋河南鄭州 店日前開始售賣茅台咖啡，價格為36至42元（人民幣，下同）不等，每杯大概含有5毫升的飛天茅台酒。如果覺得酒味淡，還可以再花12元加料。

上月底，在茅台冰淇淋一周年慶活動上，貴州茅台董事長丁雄軍表示，將建立產品矩陣，夯實產品基礎。一是以29元、39元、49元、59元、66元價格帶為基礎，持續深耕現有6款產品。二是加大研發酒心巧克力、含酒飲品、冰棒、軟冰等，建立不同類型、不同價位、特色顯著的產品矩陣。

丁雄軍還透露，截至目前茅台冰淇淋累計銷量近1000萬杯，已成長為茅台產業生態中具有代表性的前沿產品。

茅台咖啡由咖啡、牛奶 和茅台酒組成，強調「白酒是真的，茅台也是真的」，每杯約有5毫升的53度飛天茅台。商店特意提醒，不建議酒精過敏者和需要駕駛的人員飲用。

咖啡愛好者王女士表示，做好的茅台咖啡需要現場喝，這樣才能感受到酒香，而經牛奶和咖啡稀釋後的茅台也不太令人酒醉。

另據時代周報報導，今年6月，茅台冰淇淋已在廣州荔灣區永慶坊開設門店，同樣提供咖啡產品，為茅台冰淇淋在廣州的第二家門店。

目前茅台咖啡目前只在廣州、鄭州門店出售。據茅台冰淇淋小程序，深圳、長沙、廈門、重慶等地僅賣冰淇淋、果茶產品。

一直以來，茅台因深耕白酒賽道而備受中年人喜愛。近年來，酒業增速緩慢，茅台開始跨界「示好」年輕人。頻繁跨界的背後，潛藏著茅台對於如何「圈粉」新生代的戰略考量。

6月2日貴州茅台公關公司負責人透露，目前正在加大研發力度，新品預計下半年會和大家見面，以官方公告為準。茅台冰淇淋在大陸31個省市區開設了34家旗艦店，22家體驗店。

茅台跨界，要從去年說起。2022年5月29日，茅台與蒙牛聯合推出「茅台冰淇淋」，將醬香與奶香融合在冰淇淋當中，一時強勢出圈，並創下銷售神話。

據茅台官方數據，茅台冰淇淋貴陽旗艦店正式營業開售僅7小時，銷售額便順利突破20萬元。繼冰淇淋後，茅台於去年10月底又推出茅台咖啡。

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