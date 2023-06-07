我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

討好年輕人…茅台咖啡含5毫升白酒 1杯42元

記者賴錦宏／綜合報導
茅台推出咖啡，每杯含五毫升的茅台酒。（取材自小紅書）
茅台推出咖啡，每杯含五毫升的茅台酒。（取材自小紅書）

含有白酒的咖啡，消費者想試試嗎？茅台冰淇淋河南鄭州店日前開始售賣茅台咖啡，價格為36至42元（人民幣，下同）不等，每杯大概含有5毫升的飛天茅台酒。如果覺得酒味淡，還可以再花12元加料。

上月底，在茅台冰淇淋一周年慶活動上，貴州茅台董事長丁雄軍表示，將建立產品矩陣，夯實產品基礎。一是以29元、39元、49元、59元、66元價格帶為基礎，持續深耕現有6款產品。二是加大研發酒心巧克力、含酒飲品、冰棒、軟冰等，建立不同類型、不同價位、特色顯著的產品矩陣。

丁雄軍還透露，截至目前茅台冰淇淋累計銷量近1000萬杯，已成長為茅台產業生態中具有代表性的前沿產品。

茅台咖啡由咖啡、牛奶和茅台酒組成，強調「白酒是真的，茅台也是真的」，每杯約有5毫升的53度飛天茅台。商店特意提醒，不建議酒精過敏者和需要駕駛的人員飲用。

咖啡愛好者王女士表示，做好的茅台咖啡需要現場喝，這樣才能感受到酒香，而經牛奶和咖啡稀釋後的茅台也不太令人酒醉。

另據時代周報報導，今年6月，茅台冰淇淋已在廣州荔灣區永慶坊開設門店，同樣提供咖啡產品，為茅台冰淇淋在廣州的第二家門店。

目前茅台咖啡目前只在廣州、鄭州門店出售。據茅台冰淇淋小程序，深圳、長沙、廈門、重慶等地僅賣冰淇淋、果茶產品。

一直以來，茅台因深耕白酒賽道而備受中年人喜愛。近年來，酒業增速緩慢，茅台開始跨界「示好」年輕人。頻繁跨界的背後，潛藏著茅台對於如何「圈粉」新生代的戰略考量。

6月2日貴州茅台公關公司負責人透露，目前正在加大研發力度，新品預計下半年會和大家見面，以官方公告為準。茅台冰淇淋在大陸31個省市區開設了34家旗艦店，22家體驗店。

茅台跨界，要從去年說起。2022年5月29日，茅台與蒙牛聯合推出「茅台冰淇淋」，將醬香與奶香融合在冰淇淋當中，一時強勢出圈，並創下銷售神話。

據茅台官方數據，茅台冰淇淋貴陽旗艦店正式營業開售僅7小時，銷售額便順利突破20萬元。繼冰淇淋後，茅台於去年10月底又推出茅台咖啡。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

咖啡 鄭州 牛奶

上一則

北京接待德國社民黨魁 高規格

下一則

售芬太尼設備遭懲 中：美轉嫁身治理不力責任

延伸閱讀

中國年輕人不愛辦公室改做「輕體力活」 形容新工作不費腦

中國年輕人不愛辦公室改做「輕體力活」 形容新工作不費腦
茅台推出咖啡每杯5美元 含5毫升茅台酒 頻繁跨界潛藏戰略

茅台推出咖啡每杯5美元 含5毫升茅台酒 頻繁跨界潛藏戰略
三個愛喝咖啡的女人（全文完）

三個愛喝咖啡的女人（全文完）
三個愛喝咖啡的女人（一四）

三個愛喝咖啡的女人（一四）

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退