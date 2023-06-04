重啟天涯不夠專業 直播7天僅帶貨36萬 「原訂目標300萬」

麥克風沒電，舉字牌溝通 。（取材自紅星新聞／圖由重啟天涯團隊提供）

今年5月，天涯社區前執行總編宋錚聯合部分前員工、熱心網友發起「重啟天涯」計畫，打算通過七天七夜的直播帶貨籌集300萬元（人民幣，下同，約42.3萬美元）。天涯社區的域名因相關法院的判決遭到凍結，且在海南電信做託管的服務器也欠下巨額費用，300萬元或能讓天涯社區恢復到可以訪問的正常狀態。

影音來源：YouTube

紅星資本局報導，七天七夜的直播落下帷幕，但截至6月3日下午6時，直播間的成交單量為6451單，銷售總額約36.1萬元，預估利潤 為8.43萬元，加上打賞收入6.56萬元，共14.99萬元，僅籌集了零頭。

「（離目標）還差很多。」重啟天涯團隊成員不諱言表示，「我們都是義工，東拼西湊，確實很不專業，主播也不專業，都不知道怎麼帶貨。」報導指出，沒有聲音、機器燒停、主播畏懼鏡頭、介紹到了某款商品卻還沒有上鏈接、上錯鏈接……整場直播充斥著不專業和混亂的氣息。每一個重啟天涯團隊的成員幾乎都是身兼數職，「這是地獄式的挑戰，就我們十幾個人，三班倒都倒不過來，每個人都很疲勞。」”

據報導，在巔峰時期，天涯社區的註冊用戶曾超過1.3億，現在連籌集300萬元都如此困難，這或許與天涯社區的用戶畫像有關。天涯社區用戶的年齡現在主要集中在約33歲-63歲區間。而短視頻平台中觀看直播的主力人群由40歲以下用戶構成。顯而易見的是，天涯社區的主流用戶與觀看直播的主力人群匹配度較低。

另一方面，則與重啟天涯團隊的選品有關係。報導稱，重啟天涯團隊的成員稱，觀看直播的超過六成是男性，而且年齡集中在30-40歲，「這部分用戶有自己的消費特性。」

熱心的昔日天涯網友（現從事電商直播行業、有自己的公司）介入幫忙復盤發現，直播「事前沒有粉絲畫像，找貨的時間又很倉促，這直接導致了（看直播的）人和貨的匹配度較低。」截至6月3日下午17時，重啟天涯的櫥窗中共 有201件商品，其中銷量最高的為來自不同供應鏈 的垃圾袋。