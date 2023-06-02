買到「柱子票」 花1299元去梁靜茹演唱會 卻只能聊天打遊戲

多名觀眾稱花千元在梁靜茹上海演唱會上「看柱子」，完全看不到舞台上的演出。（取材自科技生活快報）

多名日前參加歌手梁靜茹 演唱會上海站的觀眾投訴，他們花1299元（人民幣，下同）不等價格買了門票，進場後才發現座位正前方有四根柱子，恰好擋住了歌手，讓他們整場只能「聽歌」甚至聊天打遊戲，引發數百名網友呼應質疑主辦單位售票時未提供座位圖，讓他們選座像在開盲盒。目前上海消保委已介入並約談主辦方。

據上海電視台、中國青年報報導，上海市民張女士稱，她購買了5月20日梁靜茹演唱會的門票，票面價值是1299元，位於二層看台。然而，她到現場發現，座位正前方的柱子恰好擋住了歌手。購票時是沒有座位圖，到現場才發現有四根柱子，她無法接受自己買到「柱子票」。

另外，購買了999元票面的劉先生也碰到了同樣問題，他稱，因為看不到梁靜茹，演唱會現場他只能聊天打遊戲。張女士等人的遭遇放上網路後引發許多網友共鳴，估計約有幾百名有相同遭遇的消費者進行投訴，稱付款時，購票軟件並未顯示座位示意圖。

對此，售票平台大麥網客服表示，正在就此事跟項目主辦方溝通，但尚無法單方面給用戶申請退款，需要等最終方案再行決定。

演唱會的上海主辦方上海魔方泛文化演藝有限公司稱，售票階段，他們並不提前知曉舞台設計會有四根柱子，演出當日僅對當場提出遮擋的部分觀眾安排了更換座位或退款。公司負責人表示，後續會開通專線來處理消費者的訴求。

對於這種情況，有律師表示，演出公司未提前告知觀影人可能出現的觀影影響，已經違反了相關的合同義務，也侵犯了消費者的知情權及選擇權。

目前，徐匯區消保委已介入並約談該公司，後續將督促制定處置方案。

對於歌迷們的遭遇，不少網友表示同情：「柱子黨實慘」，「好貴的柱子啊」，「花那麼多錢去看柱子心裡真挖塞！」；也有人分析原因：「現在演唱會票只能選好價位，大致知道個區域，不能選座等開盲盒」，「買票的時候就應該給大家選座。花1299開盲盒？」。

還有人表示：「歌迷有點太玻璃心了，演唱會就是玩個氣氛」，「不能全額退吧，畢竟已經聽了，雖然看不見。」