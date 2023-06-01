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挑戰珠峰馬拉松 陝西男9小時跑完

中國新聞組／北京1日電
李帥鵬跑完全程。（取材自紅星新聞）
李帥鵬跑完全程。（取材自紅星新聞）

在世界最高峰上，日前舉辦了2023珠峰馬拉松賽。其中，來自陝西的36歲戶外攝影師李帥鵬與世界各地的挑戰者一同踏上雪山路，共同慶祝人類登頂珠峰70周年。李帥鵬說，「完成挑戰，對我來說是非常有意義的一件事情」。

紅星新聞報導，珠峰馬拉松被金氏世界紀錄認證為「全球最高馬拉松」，比賽途經冰川和冰磧，在各賽事中絕無僅有。賽事分為三個組別，超級馬拉松、全程馬拉松和半程馬拉松，由於今年是人類首登珠峰70周年紀念，超馬組的距離由原來的60公里增加到70公里，共有11人參加。

李帥鵬報名的是全程馬拉松，而從起跑當天起點的情況來看，該組別有接近200人參賽。

李帥鵬表示，「參賽者得先登上海拔5364米，到達珠峰南坡大本營，才能站上起跑線」。他分析，珠峰馬拉松的難點主要是高海拔帶來的問題，比如氧氣稀薄引發高反、晝夜溫差大、天氣多變等，「路上的碎石頭和大塊不規則的石頭特別多，不小心就會摔倒崴腳」。

由於珠峰大本營的空氣含氧量僅為海平面的一半，為了適應稀薄的空氣，李帥鵬提前一個月到5364米的大本營，賽前一周內還認真做了兩次拉練。他說比賽前一天還看到兩個人因為高反嚴重被送下山。

比賽當天，選手們腳蹬登山靴、戴著護目鏡，從珠峰大本營出發，穿越白雪皚皚的賽道，走過70年前首次登頂的希拉里（Edmund Hillary）及諾蓋（Tenzing Norgay）的一部分路段，感受兩位英雄當年的決心與勇氣，最終抵達比大本營海拔低約2000米的終點南池市場。李帥鵬堅持跑完全程，用時8小時54分14秒。

李帥鵬說，他沒有見過有誰主動放棄的，「中國有兩位69歲大姐參賽了。她們雖然比較慢，但是也在兩天裡接跑，完成了42公里全程，用時好像是13小時多」。

他表示，「全程比賽下來，我基本上心情都是開心和自信的。前半程（20公里）節奏還不錯，發生心態轉折是後6公里」，「這次距離長、節奏快，平時訓練不足的缺點就暴露出來了。快到終點的時候，有兩個比較大的爬升。我小腿和大腿肌肉不停抽筋，很痛苦」。他還因亂石路崴了三次腳，不過幸好「都不致命」。

馬拉松 肌肉 冰川

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