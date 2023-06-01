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「流浪地球」作者看AI 劉慈欣：有一天會取代作家

中國新聞組／北京1日電
科幻作家劉慈欣認為人工智能可以代替科幻作家。（取材自中關村科幻產業創新中心）
科幻作家劉慈欣認為人工智能可以代替科幻作家。（取材自中關村科幻產業創新中心）

中國科幻大會「科技驅動科幻產業高質量發展」論壇日前召開，諸多科學家、科幻領域研究者圍繞「如何通過科技硬實力助力科幻產業發展」討論。其中，中國最有影響力的科幻作家，著有「三體」、「流浪地球」等作品的劉慈欣認為，「早晚會有一天，人工智能AI）可以代替科幻作家或其他作家」。

新京報報導，近期，用ChatGPT來寫作引發廣泛關注，人工智能會不會取代作家成為熱議話題。劉慈欣說：「技術的發展應該說是一件好事，我不認為有哪一項技術的發展純粹是災難邪惡的，它都會給人類打開一個希望的大門，讓我們能夠有更多機會去創造美好未來。人工智能也是一樣，它的突破對我們來說有重大的意義。」

劉慈欣認為，科幻文學和其他的敘事文學一樣，在全世界已處於衰落的狀態，「早晚會有一天，人工智能可以代替科幻作家或其他作家」。他表示，人們常說人工智能沒有人的靈魂、感受，這不過是自我安慰。人自己的靈魂、感受，也是很多神經元細胞連接成複雜系統後湧現出來的，人工智能為什麽不能做到這一點？

中國科學院計算技術研究所研究員、中科大數據研究院院長王元卓表示，目前來看，很多人恐懼的「強人工智能」並不會很快到來，「ChatGPT的表現沒有那麽令人驚艷，它產出的背後是有很大代價的」。

他認為，「科技發展確實會取代一些職業，例如馬車夫。但人工智能在短時間內不會取代大量崗位，因為還有太多的問題沒完善，即使只差『最後一公里』，那也沒有辦法讓人工智能真正成為一個崗位的全職擔當者」。

中國科幻大會科技驅動科幻產業高質量發展論壇。（取材自中關村科幻產業創新中心）
中國科幻大會科技驅動科幻產業高質量發展論壇。（取材自中關村科幻產業創新中心）

人工智能 ChatGPT AI

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