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白菜價+養證貴 新冠抗原試劑業者紛撤證

中國新聞組／北京1日電

與去年企業扎堆申請新冠抗原試劑上市相比，目前迎來一波撤退潮。行業人士表示，新冠抗原試劑都成「白菜價」加上「養證貴」，所以企業紛紛撤證。據不完全統計，今年截至5月31日，共有八款新冠抗原試劑已撤或在撤回註冊證。

第一財經報導，國家藥監局5月31日發布公告，稱深圳市易瑞生物技術股份有限公司（易瑞生物）申請注銷其新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒（熒光免疫層析法）醫療器械註冊證。

同日國家藥監局發布的醫療器械終止註冊審查告知書待領取信息中，萬泰生物的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒（熒光免疫層析法）也在列。

報導指出，據不完全統計，今年截至5月31日，國家藥監局披露的醫療器械終止註冊審查告知書待領取信息中，共涉及到八款新冠抗原試劑；除了前述企業，還有深圳秀樸生物科技有限公司、杭州凡泰生物科技有限公司、吉林雙正醫療科技有限公司等企業。這些新冠抗原試劑可以分為三大類，具體是乳膠法兩款、膠體金法四款，熒光免疫層析法兩款。

報導說，市面上的新冠抗原試劑價格一路走低，經查閱一些電商平台報價，有多款產品每支價格不足兩元人民幣(約0.28美元)，甚至還有低於一元的。而去年底，新冠抗原試劑供不應求時，每支價格被炒至五元以上。

有行業人士表示，新冠抗原試劑註冊證有一定期限，過期限再續簽需要補充相關臨床研究，這塊需要投入的費用並不少，平均下來，可能每個月需要花費十幾萬元，「現在新冠抗原試劑都成『白菜價』了，對於企業而言，再花錢去『養證』的話，有些划不來」。

另有在撤回新冠抗原檢測試劑盒註冊證的企業人士表示，公司決定撤回註冊證的背後也是考慮到市場對新冠抗原試劑需求很小，「當前市面上還有一定的庫存，市場也以消化庫存為主，而新冠抗原試劑的利潤非常薄，那些銷售價不足一元了的產品，是屬於『揮淚在清倉』的」。

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