搶肯德基、麥當勞玩具 「代吃」服務又來了

肯德基六一套餐附送的玩具。(取材自肯德基)

「好想要肯德基 的三麗鷗玩具」、「哪裡還有麥當勞 的遊戲機」，不少網友近日在社交平台上抱怨買不到肯德基、麥當勞的六一兒童節玩具。這股對玩具的需求，讓「代吃」服務捲土重來。在社交平台和二手電商平台上出現不少「代吃」服務，「熱量歸我，玩具歸你」。

中新網報導，這一波搶玩具風潮主要來自肯德基，肯德基兒童節套餐自5月20日起上市，含三麗鷗「超大」玩具一個。玩具共四款，款式隨機發放，全中國限量總計283萬個，隨餐售完即止。另外，兒童節超級大桶也附上蛋黃哥手提箱，全中國限量總計13萬個。

但自5月20日起，在社交平台上就不斷有人反映，已經買不到兒童節限定玩具，北京不少門店傳來售罄消息。

麥當勞在24日限量發售的六一兒童節玩具，也遭遇了同樣的局面。據介紹，活動期內下單購買任意產品，額外加30元人民幣(約4.2美元)即可獲得俄羅斯 方塊遊戲機一個，全中國限量40萬個。但當日就有不少人表示，已經買不到麥當勞遊戲機。

報導指出，在社交平台和二手電商平台上，針對肯德基、麥當勞套餐也衍生出了「代吃」服務。由於不同地方的門店，售罄的速度不同，也為代吃業務提供了空間。

在社交平台裡，能看到不少網友表示，「找代吃」、「接代吃」。接代吃規則一般有兩種，一種是訂單費用對方付，玩具歸對方，餐食歸自己；另一種是明碼標價，如，接代吃65元包郵，玩具歸你。

網民在網上貼出代吃服務。(取材自中新網)

值得一提的是，由於肯德基兒童節套餐內的四款玩具為隨機發放，如果想要指定玩具，往往要以訂購多份套餐為代價，這也引發了人們關於是否涉嫌浪費的質疑。對此，一些接代吃的網友稱，保證不浪費食物，餐食可指定送給環衛工人或其他群體。

除了代吃服務，不少黃牛也在線上倒賣玩具。在某二手平台，肯德基此次發售的三麗鷗玩具，標價集中在70元至100元之間，比69.9元的兒童節套餐價格更貴。麥當勞俄羅斯方塊遊戲機的價格多在40元至60元之間。