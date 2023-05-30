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上海36.7℃ 破百年5月高溫紀錄 杭州西湖多人中暑

中國新聞組／北京30日電
上海徐家匯近日出現百年來的5月最高溫紀錄。圖為上海民眾撐傘遮陽。（Getty Images）
上海徐家匯近日出現百年來的5月最高溫紀錄。圖為上海民眾撐傘遮陽。（Getty Images）

上海市氣象局29日表示，上海當天測得逾100年來5月最高氣溫紀錄36.7℃；而應用軟體則顯示，體感溫度飆上40℃。除了上海，杭州也熱瘋了，西湖邊接連傳出有人中暑。

法新社報導，科學家表示，全球暖化加劇惡劣天氣，許多國家經歷致命的熱浪，東南亞和南亞近幾周氣溫創下新高。

上海氣象局在官方微博發文說：「13時09分，徐家匯站最高氣溫衝上攝氏36.1度，打破100年來5月最高氣溫紀錄。」

上海氣象局之後又在微博更新表示，徐家匯站午後最高氣溫高達36.7℃。較之前在1876年、1903年、1915年和2018年4度測得的高溫35.7℃，整整高了1℃。

上海民眾在午後豔陽下汗流浹背，部分應用軟體顯示「體感」溫度超過40℃。微博上有人說：「我熱得幾乎快中暑。真是熱到爆。」一名吳姓民眾告訴法新社：「這是環境問題，世界變得越來越熱。我覺得夏天逐年變熱。我比以前更早打開空調。」

另據每日經濟新聞報導，中央氣象台公布的中國氣溫實時榜顯示：29日中午12點，杭州臨安37.1℃，位列中國高溫榜第一！截至下午3點35分，建德市氣溫衝至38.8℃，霸榜。

杭州的這波高溫，從28日就已經開始。28日一天之內，西湖景區就有5人接連發生中暑。

西湖景區公安民警唐爭28日在巡邏時，發現一女子不慎從台階上踩空摔落。「今天的太陽真是太晃眼了！一不小心沒看著路，我就摔了下去。」受傷女遊客連連感嘆。因遊客左腳腫脹，唐爭用冰塊給遊客冷敷止痛。

同日上午，執勤的唐爭也趕至靈隱寺院外，疏散人群以讓救護車通行。經了解，摔傷男子疑似因中暑加低血糖導致暈倒，送醫救治後已無大礙。

也是在同一天，一遊客從索道站內衝出來攔下唐爭的工作車，說：「警察師傅，我家人暈倒了，能幫忙送一下醫院嗎？」現場一名男子癱倒在地，手心和面部全是汗，臉色又發白嚴重，是中暑跡象。唐爭與其家屬一起將男子攙扶至休息處，並借來毛巾給男子做冰敷，待救護車趕來。

不僅上海，5月28日和29日，四川南部攀枝花、涼山州多地出現高溫天氣，最高溫度甚至超過40℃。

高溫 微博 警察

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