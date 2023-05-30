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清華教授談AI走向：3年內可能實現「人貓對話」

中國新聞組／北京30日電
在第八屆中國機器人峰會上，一名參觀者和仿生貓形機器人互動。有學者表示，隨著AIGC的發展，未來有可能實現「人貓對話」。(中新社)
在第八屆中國機器人峰會上，一名參觀者和仿生貓形機器人互動。有學者表示，隨著AIGC的發展，未來有可能實現「人貓對話」。(中新社)

2023年中關村論壇「互聯網3.0：未來互聯網產業發展論壇」上，清華大學新媒體研究中心主任沈陽表示，隨著AIGC（AI generated content）的發展，有可能三年內實現「人貓對話」，超過人機對話的範圍。

上游新聞報導，沈陽在論壇上針對人工智能的發展提出了一系列想法，他表示，目前ChatGPT擁有3000億條世界知識，ChatGPT的迅速成長，讓他心裡沒底。「AI未來不可預知的一個現象。它到底會不會AI覺醒，我們搞不清楚。」

對於未來整個人類的發展趨勢，沈陽認為就是全球智能化的元宇宙，人工智能大量代替人力，甚至幫助人類完成很多一些難以完成的事。以文言文為例，他表示，前幾天他結合ChatGPT自動生成的文言文，甚至可以達到古代上電視的水平了。

他還介紹，「Meta最近兩天公布它的ImageBind跨模態大型模型，已經有6種數據了，未來還會增加嗅覺，包括其他的一些數據通過大模型學習」。沈陽舉例，若將貓的聲音收集起來，通過大模型學習，將有可能在三年內實現人貓對話。沈陽也認為，未來人類甚至可以脫離社交，每個人手機上都運行著GPT，可以把每個人的微博數據、微信數據、小紅書數據、知乎數據全部揉在一起，然後做出自己的AI分身，未來跟別人聊天的時候，回來的信息應該只是機器了，「這個是人類從來沒有出現過的一個現象」。

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