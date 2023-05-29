我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

杭州亞運倒數 義烏運動品商忙翻 訂單已排到下半年

中央社／上海29日電
工作人員在浙江寧波櫟社國際機場製作安裝亞運會宣傳欄。2023年杭州亞運會的沙灘排球與帆船比賽將在浙江寧波舉行。（中新社）
工作人員在浙江寧波櫟社國際機場製作安裝亞運會宣傳欄。2023年杭州亞運會的沙灘排球與帆船比賽將在浙江寧波舉行。（中新社）

杭州亞運會將於9月23日登場，中國小商品之都義烏的廠商手握大量周邊商品訂單，加緊趕工出貨。據當地業者估算，截至目前為止，今年的訂單數量較去年同期成長20%到30%。

受到疫情的影響，杭州亞運延期1年，即將於今年9月23日正式登場。距離杭州亞運開幕時間步步接近，除了作為東道主的杭州市從上到下持續為賽會預做準備外，鄰近杭州的浙江義烏也沒閒著，搭上了「亞運經濟」的浪潮，滿手訂單正在忙著出貨。

據中新社報導，在「亞運經濟」的加持之下，義烏負責生產籃球、足球、羽毛球等體育用品及週邊商品的企業，進來詢問度與訂單量都很高。目前的訂單已經排到下半年，新的訂單至少都要等上3個月才能交付。

報導引述一名在義烏國際商貿城經營的業者提到，「杭州亞運會臨近，相關訂單開始翻倍成長」，對比來看，今年到目前為止的訂單量比過去同期成長了至少有20%到30%。

除了杭州亞運的效應，包含去年底舉行的世界杯足球賽、中國的CBA等點燃「賽事熱潮」，連帶使體育用品的消費熱度持續攀升。

報導引述義烏海關的數據顯示，今年前4個月，義烏的體育用品出口額達人民幣21.3億元，與去年同期相比增加8.4%。

在「亞運經濟」蓬勃的同時，也有人把腦筋動到仿冒商品上。

報導提到，今年2月到5月間破獲多起未經授權私自製作並販售印有亞運會標誌、吉祥物圖案的商品。最近一起是發生在5月上旬，由義烏市市場監管局和義烏市公安局共同查獲，並於現場查扣使用杭州亞運會吉祥物形象的鑰匙扣共357個，相關企業經營者則被採取刑事強制措施。

足球 公安 疫情

上一則

六四34周年 香港維園連續4年沒有悼念活動

延伸閱讀

台大院長示警 今年腸病毒可能很厲害

台大院長示警 今年腸病毒可能很厲害
鴻海伺服器成AI浪潮大贏家 估訂單量增數百億台幣

鴻海伺服器成AI浪潮大贏家 估訂單量增數百億台幣
BART吸引年輕乘客 推5款動漫吉祥物

BART吸引年輕乘客 推5款動漫吉祥物
「賺100萬不如中100萬」中國4月彩券銷售年增6成

「賺100萬不如中100萬」中國4月彩券銷售年增6成

熱門新聞

國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？