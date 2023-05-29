杭州亞運倒數 義烏運動品商忙翻 訂單已排到下半年

工作人員在浙江寧波櫟社國際機場製作安裝亞運會宣傳欄。2023年杭州亞運會的沙灘排球與帆船比賽將在浙江寧波舉行。（中新社）

杭州亞運會將於9月23日登場，中國小商品之都義烏的廠商手握大量周邊商品訂單，加緊趕工出貨。據當地業者估算，截至目前為止，今年的訂單數量較去年同期成長20%到30%。

受到疫情 的影響，杭州亞運延期1年，即將於今年9月23日正式登場。距離杭州亞運開幕時間步步接近，除了作為東道主的杭州市從上到下持續為賽會預做準備外，鄰近杭州的浙江義烏也沒閒著，搭上了「亞運經濟」的浪潮，滿手訂單正在忙著出貨。

據中新社報導，在「亞運經濟」的加持之下，義烏負責生產籃球、足球 、羽毛球等體育用品及週邊商品的企業，進來詢問度與訂單量都很高。目前的訂單已經排到下半年，新的訂單至少都要等上3個月才能交付。

報導引述一名在義烏國際商貿城經營的業者提到，「杭州亞運會臨近，相關訂單開始翻倍成長」，對比來看，今年到目前為止的訂單量比過去同期成長了至少有20%到30%。

除了杭州亞運的效應，包含去年底舉行的世界杯足球賽、中國的CBA等點燃「賽事熱潮」，連帶使體育用品的消費熱度持續攀升。

報導引述義烏海關的數據顯示，今年前4個月，義烏的體育用品出口額達人民幣21.3億元，與去年同期相比增加8.4%。

在「亞運經濟」蓬勃的同時，也有人把腦筋動到仿冒商品上。

報導提到，今年2月到5月間破獲多起未經授權私自製作並販售印有亞運會標誌、吉祥物圖案的商品。最近一起是發生在5月上旬，由義烏市市場監管局和義烏市公安 局共同查獲，並於現場查扣使用杭州亞運會吉祥物形象的鑰匙扣共357個，相關企業經營者則被採取刑事強制措施。