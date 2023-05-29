C919商業首飛 客讚「絲滑」 餐食：臘味雙拼飯+大白兔牛奶

乘務員在C919首個商業航班東航MU9191飛行途中為旅客提供餐食。(新華社)

國產大型客機C919昨首次商業載客飛行，搭上此班飛機的乘客對初體驗興奮不已，指從滑行到起飛、平飛到降落、下機，整個2個半小時過程「非常絲滑」，對機艙內裝的座椅可調105度，機上餐食臘味雙拼飯，更是讚不絕口，有乘客下機後心情久久不能平靜。

綜合媒體報導，25歲的郭先生是一名航空愛好者，曾經為了一睹大飛機芳容，在大興機場 和首都機場外蹲點拍過照，還把跟拍到大飛機照片製作成了明信片。兩天前，接到東方航空的客服來電，被幸運抽中成為C919商業首飛的乘客之一。

郭先生說回憶這趟飛行，比起空客320機型和波音737機型座椅靠背只能調節成100度，國產大飛機座椅能調成105度更符合人體工學。他也指中間的過道也比普通的客機要寬一些，機上很多乘客走動拍照，都能從餐車旁邊從容通過。

報導指，首航餐食由旅客投班選出，是一份臘味雙拼飯，配一個全球首架C919主題的定製小蛋糕，還有一份水果和一塊餅乾，以及一盒大白兔牛奶 。機上李先生說「非常可口，直接都光盤了。」

來自北京 航空航天大學高博班的小張，27日17時搭上北京南出發的G21次高鐵趕往上海，在28日凌晨5時30分就起床洗漱，6時10分就趕到了虹橋T2航站樓。他表示，整個飛行體驗很棒，機艙尾部噪音也比以往的窄體客機更小。

小張還開心的收藏飛機上的垃圾袋、水瓶等各種首航特別款裝飾。他希望早日博士畢業，然後加入上海商飛，參與C939、C949等後續機型的研製，並且希望有朝一日成為C9×9的總設計師。

第一位值機登上C919的乘客在落地後也稱讚道，「從滑行到起飛、平飛再到降落，以及最後下機，整個過程都非常絲滑，空中飛行基本沒有遇到什麼顛簸，今天的飛行非常順利，乘坐體驗也非常好。」有乘客表示，未來在搭乘飛機時，也將優先考慮「C919」。