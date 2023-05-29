我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

C919商業首飛 客讚「絲滑」 餐食：臘味雙拼飯+大白兔牛奶

中國新聞組／北京29日電
乘務員在C919首個商業航班東航MU9191飛行途中為旅客提供餐食。(新華社)
乘務員在C919首個商業航班東航MU9191飛行途中為旅客提供餐食。(新華社)

國產大型客機C919昨首次商業載客飛行，搭上此班飛機的乘客對初體驗興奮不已，指從滑行到起飛、平飛到降落、下機，整個2個半小時過程「非常絲滑」，對機艙內裝的座椅可調105度，機上餐食臘味雙拼飯，更是讚不絕口，有乘客下機後心情久久不能平靜。

綜合媒體報導，25歲的郭先生是一名航空愛好者，曾經為了一睹大飛機芳容，在大興機場和首都機場外蹲點拍過照，還把跟拍到大飛機照片製作成了明信片。兩天前，接到東方航空的客服來電，被幸運抽中成為C919商業首飛的乘客之一。

郭先生說回憶這趟飛行，比起空客320機型和波音737機型座椅靠背只能調節成100度，國產大飛機座椅能調成105度更符合人體工學。他也指中間的過道也比普通的客機要寬一些，機上很多乘客走動拍照，都能從餐車旁邊從容通過。

報導指，首航餐食由旅客投班選出，是一份臘味雙拼飯，配一個全球首架C919主題的定製小蛋糕，還有一份水果和一塊餅乾，以及一盒大白兔牛奶。機上李先生說「非常可口，直接都光盤了。」

來自北京航空航天大學高博班的小張，27日17時搭上北京南出發的G21次高鐵趕往上海，在28日凌晨5時30分就起床洗漱，6時10分就趕到了虹橋T2航站樓。他表示，整個飛行體驗很棒，機艙尾部噪音也比以往的窄體客機更小。

小張還開心的收藏飛機上的垃圾袋、水瓶等各種首航特別款裝飾。他希望早日博士畢業，然後加入上海商飛，參與C939、C949等後續機型的研製，並且希望有朝一日成為C9×9的總設計師。

第一位值機登上C919的乘客在落地後也稱讚道，「從滑行到起飛、平飛再到降落，以及最後下機，整個過程都非常絲滑，空中飛行基本沒有遇到什麼顛簸，今天的飛行非常順利，乘坐體驗也非常好。」有乘客表示，未來在搭乘飛機時，也將優先考慮「C919」。

北京 機場 牛奶

上一則

中韓部長APEC會談 同意加強半導體領域對話

下一則

雲南強拆阿拉伯式清真寺 穆斯林與警爆衝突

延伸閱讀

中國大飛機商飛 中網友：除A空巴、B波音 現在有C了

中國大飛機商飛 中網友：除A空巴、B波音 現在有C了
機艙門開啟意外後 韓亞航將停賣逃生門附近座位

機艙門開啟意外後 韓亞航將停賣逃生門附近座位
韓亞「開門男」下場慘了 法院批准逮捕男嫌 機上5學生嚇到不敢搭機

韓亞「開門男」下場慘了 法院批准逮捕男嫌 機上5學生嚇到不敢搭機
中國C919完成商業航班首飛 國產化率仍有待提升

中國C919完成商業航班首飛 國產化率仍有待提升

熱門新聞

國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？