我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

國產大飛機上海起飛 130人搶先體驗 比預定提早到北京

中國新聞組／北京28日電
C919首航，乘客拿到登機證。(取材自央視)
C919首航，乘客拿到登機證。(取材自央視)

中國人坐上國產大飛機了。東航C919商業航班首航今天上午10：35分左右自上海虹橋國際機場起飛，約12：30左右平安降落在北京首都國際機場，比預定時間提早了近半小時到達，而東航C919明天上海-成都往返航班開放售票，民眾搶購，票價原人民幣919元（約130美元）飆升到1857元（約263美元）。

綜合媒體報導，東航為全球首架C919配備了兩艙布局164座，包括8個公務艙和156個經濟艙，均選用國產客艙座椅，客艙還選裝了共20個12英寸吊裝顯示器，支持高清1080P電影放映，這也是東航單通道機隊首次引入1080P的節目裝載。

東航首架C919商業航班首航，5月28日上午10時45分由上海虹橋飛往北京。(取...
東航首架C919商業航班首航，5月28日上午10時45分由上海虹橋飛往北京。(取材自微信)
全球首架C919飛機內部。(取材自微信)
全球首架C919飛機內部。(取材自微信)

據報導，上海北京這趟深具歷史意義的商業首航並未向公眾開售。早在去年12月，東航接收首架C919後不久，舉辦首航幸運會員徵集活動，從報名的會員中抽取幸運會員，130餘名旅客搶先體驗。不過，多位旅客均已預訂29日之後的航班，希望能體驗國產大飛機的魅力。

26日，東航全面開售C919機票，首航次日上海-成都機票瞬間遭「搶空」。據中證報報導，截至26日晚21:20，該航線上各平台919元的機票已經售罄。

從社交平台上看到，5月26日晚9點半左右，有網友曬出5月29日往返上海-成都的C919機票，並激動表示，「老闆批假了，衝！」另一旅客王先生在27日上午終於順利購得29日當天往返上海-成都的兩張C919機票，一共花了3000餘元，「略貴，但這是情懷啊。」

27日上午11點許，時代財經從東航App上發現，目前該航線（5月29日上海-成都）尚有5張經濟艙餘票，不過票價已飆升到1857元。

C919首航，乘客拿到登機證。(取材自央視)
C919首航，乘客拿到登機證。(取材自央視)

東航 北京 機場

上一則

繼小摩之後…第2家美資投行 大摩期貨落腳中國

下一則

鑑定非法煙花 河北派出所爆炸4死5傷

延伸閱讀

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光
中國版玩命關頭？上海高架驚現「史詩級」鬥車

中國版玩命關頭？上海高架驚現「史詩級」鬥車
日經產大臣會王文濤 要求北京釋放因反間諜法遭拘日男

日經產大臣會王文濤 要求北京釋放因反間諜法遭拘日男
C919大飛機首航京滬 上海飛成都機票賣919元

C919大飛機首航京滬 上海飛成都機票賣919元

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光