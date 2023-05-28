國產大飛機上海起飛 130人搶先體驗 比預定提早到北京

C919首航，乘客拿到登機證。(取材自央視)

中國人坐上國產大飛機了。東航 C919商業航班首航今天上午10：35分左右自上海虹橋國際機場 起飛，約12：30左右平安降落在北京 首都國際機場，比預定時間提早了近半小時到達，而東航C919明天上海-成都往返航班開放售票，民眾搶購，票價原人民幣919元（約130美元）飆升到1857元（約263美元）。

綜合媒體報導，東航為全球首架C919配備了兩艙布局164座，包括8個公務艙和156個經濟艙，均選用國產客艙座椅，客艙還選裝了共20個12英寸吊裝顯示器，支持高清1080P電影放映，這也是東航單通道機隊首次引入1080P的節目裝載。

東航首架C919商業航班首航，5月28日上午10時45分由上海虹橋飛往北京。(取材自微信) 全球首架C919飛機內部。(取材自微信)

據報導，上海北京這趟深具歷史意義的商業首航並未向公眾開售。早在去年12月，東航接收首架C919後不久，舉辦首航幸運會員徵集活動，從報名的會員中抽取幸運會員，130餘名旅客搶先體驗。不過，多位旅客均已預訂29日之後的航班，希望能體驗國產大飛機的魅力。

26日，東航全面開售C919機票，首航次日上海-成都機票瞬間遭「搶空」。據中證報報導，截至26日晚21:20，該航線上各平台919元的機票已經售罄。

從社交平台上看到，5月26日晚9點半左右，有網友曬出5月29日往返上海-成都的C919機票，並激動表示，「老闆批假了，衝！」另一旅客王先生在27日上午終於順利購得29日當天往返上海-成都的兩張C919機票，一共花了3000餘元，「略貴，但這是情懷啊。」