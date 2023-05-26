景觀管控 杭州高樓160米降到80米 為西湖變「矮」

杭州西湖風光。（取材自中新網）

近日，位於浙江杭州望江新城的望江單元SC0402-17地塊上的建築高度，從原計畫高度160米直接降至80米。媒體報導稱，該地塊直接攔腰砍一半的高度，主要是基於西湖「三面雲山一面城」文化景觀管控要求，高樓必須為西湖變「矮」。

中國新聞網報導，這座望江新城位於西湖東岸，距西湖較近，屬於西湖景觀控制區範圍，因此建築高度需要結合西湖東岸景觀分析來確定。也就是所謂的建築「限高」。事實上，多年來，杭州發生過多起「降高」事件。最早可以追溯到西湖邊著名的望湖賓館的降層事件，以及後來的18層樓高望湖賓館事件。

2007年1月6日，距離西湖約250米，「西湖第一高樓」的72米高樓——浙江大學原湖濱校區3號樓倒塌。其後，嘉里建設計畫在這裡建設佔地6.7萬多平方米的「嘉里中心」，酒店塔樓最高處為85米，但在杭州市民和專家一片反對聲中無疾而終。其後嘉里中心規畫高度又有56米，最後以48米收場，一降再降。

根據「杭州市城市總體規畫」、「杭州市歷史文化名城保護規畫」、「杭州市西湖風景名勝 區總體規畫」，按其距離西湖的遠近，杭州主城區分為A、B、C、D、E、F、G等七塊控高區域，對於西湖湖濱地區的建築限高為25米，是以西湖四周的法國梧桐樹樹梢高度為界，目的就是為了確保西湖湖濱地區的景色完整。

2016年3月，13層樓高的杭州城中香格里拉大酒店在此開幕，也遭遇了限高之爭。該建築東樓建於西湖邊寶石山半山腰，7層建築顏色突兀，建築方正，專家認為，它突出於西湖山際線，破壞了自然山際線的純淨性，對「三面雲山」景觀的完整性造成影響。為保護西湖世界文化景觀遺產的整體環境和兌現申遺承諾，2019年，香格里拉飯店東樓被降拆兩層，成了如今的五層建築。

杭州規畫專家湯海孺說，西湖「三面雲山一面城」是重要的景觀特徵。為保證「三面雲山」背景的純潔性，山後建築不能冒出山際線。而在「一面城」的管控上，規畫要求沿湖景觀視線範圍的高層建築成簇群布置。杭州的每個區塊按離西湖的近遠，都有基本高度控制要求，離西湖越近控制高度越低。2012年至今，杭州共審理38個在遺產區範圍建設動土項目，其中有3個被否決。