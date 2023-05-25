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首付4萬「返現」5萬 中國房市「負首付」亂象 監管緊盯

記者葉文義／綜合報導
中國多地出現買房「負首付」，房產仲介聲稱，買房不僅無需首付款（頭期款），還能先拿到一筆裝修款，示意圖。（中新社）
中國多地出現買房「負首付」，房產仲介聲稱，買房不僅無需首付款（頭期款），還能先拿到一筆裝修款，示意圖。（中新社）

深圳市羅湖區、重慶市巴南區多地出現買房「負首付」，房產仲介聲稱，買房不僅無需首付款（頭期款），還能先拿到一筆裝修款。各地監管部門開始緊盯行銷亂象，準備出手整治。

據報導，重慶市巴南區某仲介在社交平台發布訊息稱，一套83萬元（人民幣，下同）精裝房，首付人民幣4萬元，放款後「返現」人民幣5萬元，相當於客戶還能倒拿1萬元首付款。這類「負首付」，是「返現」所致。

還有一類「負首付」則是拉高銀行貸款金額實現。據中國證券報爆料，深圳市羅湖區一套房子評估價是570萬元，但是業主低價賣520萬元。一名房產仲介對外宣稱，買方可以在銀行貸570萬元全款買這套房子，還剩下50萬元裝修。

有業內人士指出，「負首付」與「零首付」、「低首付」的操作方法類似，一是開發商透過首付分期、返首付等形式減輕購房人壓力；二是開發商透過做高合約價格，幫助購房人獲取更高額度的銀行貸款。

分析指，無論是「零首付」還是「負首付」，都是行銷噱頭。如果是第一種返現方式，的確有一定的吸引力，畢竟是真真實實降價讓利，但這種方式，是各地政府所不允許的。各地基本都發布針對「低首付」、「零首付、「返首付」等行銷亂象整治文件。

如果是第二種，拉高貸款，本質上並沒有減輕購房者的壓力，反而還加大購房者的成本，畢竟貸款越多，利息越多，而且還面臨著財務和法律風險。

在正常情況下，中國購房者是要三成首付款的。北京金訴律師事務所主任王玉臣認為，負首付現象的出現，與一些開發商為了儘快銷售樓盤，實現資金回籠有關，所以使用一系列花式行銷手段進行促銷。但是這些促銷宣傳很多屬於虛假宣傳，往往會伴隨著開發商墊資、融資等違法違規行為。「首付和貸款最終還是自己出，早和晚的區別而已」。

工行深圳分行一名房貸經理也說明，「首付款如果不是自有資金，我們是不會批貸款的」。

還有分析指出，無論是「零首付」還是「負首付」，都映射出中國房市下行的現狀。「房市上行過程中，業主和仲介都是對你愛搭不理，不買拉倒，後面還有一大堆人排隊等著買。」房市下行，各種行銷方式都會出現。

去年房市大轉向之下，各種「零首付」層出不窮，三四線城市更是推出農產品換房行銷、團購打折等等活動。

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