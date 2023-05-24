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迪麗熱巴、佟麗婭直播賣貨？ 原來是「AI換臉」

中國新聞組／北京24日電
佟麗婭也開始帶貨了？眼前的她是AI換臉主播。（視頻截圖）
佟麗婭也開始帶貨了？眼前的她是AI換臉主播。（視頻截圖）

「真的假的？迪麗熱巴居然在直播賣貨？」近日直播間裡出現一股明星熱潮，藝人佟麗婭、楊冪、劉亦菲都下凡帶貨令網民爭睹。但其實這些「明星臉」都是冒牌貨，「人皮之下」她們全是用AI換臉的普通主播。有業者開出3.5萬元（人民幣，下同）的價格，全套模組讓普通人也能當仙女。

綜合媒體報導，隨著AI技術的不斷進步，AI實時換臉已逐漸成熟。近年來，AI實時換臉已從最初的娛樂「整活」，向直播等多個應用場景發展。通過智能後台的AI換臉技術，主播可以實現形象的實時替換。

有視頻換臉研究者表示，實時換臉不存在延遲，也不會有Bug，而直播畫面傳輸的延遲則取決於使用者的網路配置和進行直播的平台。

有網友說，她在逛某短視頻平台的時候刷進了某直播間，其中女主播正在熱情推銷商品，但這位女主播看起來有點眼熟，直播彈幕中有人說，「主播像佟麗婭」。此外，還有網友說，她們刷到楊穎、楊冪、劉亦菲的明星臉直播間。

AI換臉軟件號稱可實現「實時換臉」。（取材自紫牛新聞）
AI換臉軟件號稱可實現「實時換臉」。（取材自紫牛新聞）

在社交平台中，就有人公開售賣AI換臉的軟件和教程，號稱可以「實時換臉，視頻直播換臉」，意欲求購者也不少。有網友分享自己AI換臉迪麗熱巴的視頻，被其他網友提醒「小心被起訴」，該網友則表示「不會，沒有弄百分百像，也不進行商業化」。

據提供「換臉軟件」的網站介紹，使用者從零開始訓練模型，如果24小時掛機不停地訓練模型，需要半個月到一個月的時間，才能達到可合成視頻的效果。

所以，許多人選擇購買現成模型，「素材充足的話，只要半小時到幾個鐘頭的時間就可直接合成視頻。模型可以替換任意素材使用，不分張三李四。網站客服說，全套模型購買價格3.5萬元。

律師岳屾山表示，AI換臉直播用於公開傳播，可能涉嫌侵犯明星藝人的肖像權，如果涉及直播帶貨等商業行為，會加重情節。

此前，歌手林俊傑的肖像被AI換臉放在視頻中，最後法院判製作視頻者公開道歉，並向賠償經濟損失25萬元，精神損害撫慰金2萬元，維權成本合理開支5000元，以上共計27萬5000元等。

帶貨的女主播越來越有「明星臉」。（取材自每日經濟新聞）
帶貨的女主播越來越有「明星臉」。（取材自每日經濟新聞）

AI 劉亦菲 迪麗熱巴

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