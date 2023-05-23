地鐵站成「孤島」 寧波多站建在農田裡 網轟浪費

高塘橋站D口前的大面積基本農田。（取材自央廣網 ）

浙江寧波市軌道交通三號線高塘橋站建在基本農田裡，地鐵站 建成近四年仍是「孤島」，相關消息近日受到關注。據悉，把地鐵站規畫建在基本農田裡，這並非個案，光在寧波還有另兩處地鐵站更為偏僻。

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央廣網報導，高塘橋站是寧波軌道交通三號線的站點，於2019年6月投入使用。該站建成近四年，周邊仍是大面積農田。因沒有配套道路通達附近小區，導致小區居民出行十分不便。目前，該站四個出入口中實際發揮作用的只有一個。當地民眾認為，地鐵站建成多年卻不能發揮實際作用，是巨大浪費。

為何地鐵站建成多年，周邊配套道路卻修不起來？原來，該站點所在位置及周邊區域均是大面積永久基本農田。周邊原本規畫的一條配套道路不能占用永久基本農田，因此一直修不起來。

地鐵站的建設方寧波市軌道交通集團有限公司相關負責人表示，站點選址時就知道那個片區是基本農田，但當年的選址還是通過了上級部門的層層審批。

據報導，把地鐵站規畫建設在基本農田裡，在寧波市軌道交通規畫和建設中並非個例。根據民眾反映，與高塘橋站同在三號線上的臨近站點句章路站，該站也於2019年6月開通。

句章路站四周也是大面積農田和荒地，沒有配套道路通往附近小區。該站設有四個出入口，目前僅開通AB口，CD口也因道路不通閒置至今。附近居民說，地在這空著也是空著，草以前都長一人多高了。

無獨有偶，和高塘橋站和句章路站相比，位於寧波市海曙區古林鎮的五號線布政站更為偏僻，四周是大面積農田、河塘、高壓線，以及尚未拆除還有人居住的破舊房屋。

布政站為五號線起始站，於2021年12月開通。該站也缺乏配套道路引流，其南側僅有一條臨時道路通往幾百米外的城市主幹道云林中路。

句章路站D口旁邊是一大片麥田和菜地。（取材自央廣網 ）

據報導，對於明知是基本農田卻仍規畫地鐵站點，寧波市自然資源和規畫局副局長汪樂軍坦言，當初是超前規畫，希望後續在合規的前提下，逐步調出永久基本農田。

對此，廣東外語外貿大學土地法制研究院院長高飛表示，所謂當年「多規不合一」的說法並不能成為寧波把地鐵站點選址建在基本農田裡的藉口。「先上車後買票，總是抱有這樣的僥倖心理。」

高飛認為，城市基礎設施的超前謀劃一定是嚴格建立在規畫基礎上的。寧波市不能以超前謀劃為由，先把地鐵站點建在基本農田裡，再倒逼上級部門出於民生考慮，允許其調整永久基本農田規畫。

除了寧波將地鐵建在農田中，此前，北京 也出現一些「門難進」的地鐵站，例如地鐵六里橋站B2口曾被批評一直處於擱置狀態，市民甚至必須等候8分鐘的紅燈，而綠燈僅10秒鐘。