安徽一名中學老師登頂珠峰 告訴學生攀高峰精神

安徽省六安一中數學教師張利和近日在朋友圈發布成功登上世界第一高峰消息。(取材自掌上六安)

安徽省六安一中數學教師張利和近日在朋友圈發布了成功登上世界第一高峰的消息，他也成為六安市登頂珠穆朗瑪峰的第一人。

環球網報導，張利和是六安市一名教育 工作者，他攀登珠峰的事蹟和精神，也讓學生和同行備受感動和鼓舞。他想通過自己這份經歷，告訴學生們勇攀高峰的精神很重要，在實現目標的過程中，學會管理好自己。

張利和是個熱愛生活的人，旅遊、馬拉松、越野賽、登山都是他熱愛的興趣，2017年初，張利和考到專業潛水證；2019年，47歲的張利和成功登上位於新疆 帕米爾高原海拔7546米、被稱為「冰川 之父」的慕士塔格峰。也是從那之後，他萌生了攀登珠穆朗瑪峰的想法。

張利和說，一年多前他開始正式為攀登珠峰做訓練準備，「攀登珠峰需要極高的體能和力量，2022年元旦，我到四姑娘山進行了12天的攀冰訓練，發現自己手臂力量需要加強，回來以後，我著重加強手臂力量訓練，60公斤的握力器每次訓練時捏100次。」除了常年堅持的跑步，張利和制定嚴謹的訓練計畫，引體向上、伏地挺身、負重登山等，每個周末還會自駕到金寨進行徒步負重登山，並且每天用電腦表格記錄鍛鍊情況。

為什麼目標攀登珠峰？張利和說，對他而言，攀登珠峰就像人生的一個夢想，不僅能夠領略到大自然的壯美和神秘，也能感受到自己的力量和勇氣，也許，攀登珠峰就是他熱愛生活的最好方式。

據報導，2023年4月5日，張利和正式從六安出發。據他介紹，此次攀登珠峰，經歷了四輪周期，第一個周期於4月8日開始，從盧卡達徒步10天逐步適應海拔，到達尼泊爾南坡大本營；接著是第二周期，攀登海拔6119米的羅布切峰；第三周期是無氧拉練攀登至海拔7100米C3營地；最後於5月1日回到大本營，根據天氣情況等待適時的登頂時機。最後，張利和終於在5月18日清晨成功登上珠峰。他說，站在峰頂時，最大的感覺就是太高了，「雲就在我的腳下，峰頂的風很大，氣溫也很低，大概在零下40度左右，那一刻，真的覺得大自然是如此浩瀚，讓人震撼」。

談到這次成功登頂，張利和很謙虛，他認為是自己的運氣好。然而，除了長年累月刻苦紮實的訓練之外，過硬的心理素質和平穩的心態也是非常關鍵的因素。他也分享，登頂固然重要，但更重要的是為了登頂而經歷、付出的這一切，是登頂過程中欣賞到的曠世風景和感悟到的人生哲理。