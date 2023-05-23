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啥情況？寧波女饅頭吃太急 吐出1碗鮮血 醫生這樣提醒…

中國新聞組／北京23日電
浙江寧波一名女子日前吃了一顆白饅頭，沒想到吃完居然吐了一大碗鮮紅的血。(取材自中國寧波網/視覺中國圖)
浙江寧波一名女子日前吃了一顆白饅頭，沒想到吃完居然吐了一大碗鮮紅的血。(取材自中國寧波網/視覺中國圖)

浙江寧波一名女子日前吃了一顆白饅頭，沒想到吃完居然吐了一大碗鮮紅的血，嚇得她趕緊就醫，經檢查後發現，原來是女子吃饅頭太急太快又太大口，導致饅頭卡在食道生理狹窄處，加之後面又用大塊饅頭「補刀」，引發食道局部張力過大、劇烈收縮、與食物摩擦、黏膜撕脫而出現嘔血，所幸治療後病況好轉。

每日經濟新聞報導，張女士日前緊急到浙江寧波鎮海區人民醫院消化內科就診，她跟醫師說，自己吃了個白饅頭，但因為太餓吃得比較急，卡住了，胸疼得厲害，張女士就又塞了一大口饅頭下去，喝水拚命吞，最後終於吞下去，胸疼也好多了，但沒一會兒就吐血；張女士說，「不知道是不是饅頭裡有鐵絲或是釘子什麼的，把我食道戳破了。」

醫師先是安排了胸部CT檢查，食道內並沒有發現異物；接著消化內科副主任醫師劉曉給張女士做了急診胃鏡，鏡子進入到食道的瞬間，旁邊圍觀的醫生護士都驚呆了，將近一半長的食道黏膜表皮都被撕下來。

據報導，原來是張女士吃饅頭太急太快，劉曉說，食道第二個生理狹窄處（大概距門齒25公分）是食物容易卡住的地方，這裡又恰好緊貼主動脈弓，因此強行吞食物想要把卡在食道的東西推到胃裡是有一定風險的，可能導致食道破裂穿孔或者後面的主動脈損傷。

醫師提醒，如果吃東西不小心卡在食道，如果是小軟的食糜在進食時噎了一下，這時可以喝點水軟化並促進食道潤滑蠕動，有可能食糜就會隨蠕動進胃腔了；但如果食物較硬較大、尖銳的食物或哽咽感比較強，還是要盡快到醫院就診，由醫生借助專業的設備幫助取出異物會比較好。

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