從復旦到浙大 中國高校紛紛恢復開放

上海復旦大學20日起對社會開放，成為近日上海多所高校開放潮的最新一間。（取材自復旦大學微信公眾號）

中國疫情 防控措施自2022年底鬆綁來已近半年，不過多數高校（大學）一直維持封閉式管理、嚴禁校外人士進入，在社會多次有解封校園的呼聲後，近日包含復旦大學、同濟大學、浙江大學等多所高校陸續宣布對公眾開放。

據澎湃新聞報導，近日多所上海的高校陸續恢復對公眾開放，5月20日復旦大學宣布對公眾開放、5月18日是上海交大，5月17日則是同濟大學。此前包括華東理工大學、上海大學、上海師範大學、上海電機學院等多所高校已陸續恢復開放，首批的是3月中的華東理工大學。

中國高校校園封閉問題，連月來一直受到詬病，面對社會的龐大需求，甚至上觀新聞等不少媒體都揭露中國網路有人在「閒魚」平台販賣進入校園的「門票」，價格數十元人民幣不等，甚至有「熱銷」現象，對校園開放與否，中國社會早已引起巨大的討論。

南方周末近日發文指出「大學敞開大門，應是常態與共識」；此外如三聯生活周刊、澎湃新聞近日都曾發表文章或者社論，強調大學應該要開放。就連官媒中國新聞周刊、新京報也都以報導或者評論支持高校開放，其中，中國新聞周刊在報導中特別強調，封閉管理對知識傳播造成巨大阻礙。

在社會不斷呼籲下，中國不少地方的大學已經陸續調整校門管制措施，例如在1月10日，香港 中文大學（深圳）宣布取消白名單以外人員入校報批制度，恢復疫情前入校模式；2月到3月間，浙江的寧波大學、中國計量大學、浙江大學也恢復開放校園，而在四川網友不斷訴求下，4月10日四川省教育 廳表示積極倡導有條件的學校「有序向社會開放」，四川大學、四川農業大學、成都師範學院等隨後都對社會開放；湖南的中南大學也已沒有對校園人員施加限制。

不過上述多所已向社會開放的高校，大多都要求校外人士進校需要登記、掃碼或者登錄該校特定平台預約，而非疫情前的狀態。