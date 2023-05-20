我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

華為再招「天才少年」 年薪最高200萬

記者林宸誼／綜合報導
華為最出名的少年天才「稚暉君」。（取材自每日經濟新聞）
華為最出名的少年天才「稚暉君」。（取材自每日經濟新聞）

華為再次面向全球招募天才少年。華為招聘微信公眾號日前向全球招募天才少年，招聘要求為不限學歷和學校，在數學、物理、化學、智能製造等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物，並提供超五倍薪酬，也就是年薪最高200萬元（人民幣，下同，約28.4萬美元）。

加分項方面，包括重量級科研成果、論文或專利；重點實驗室或尖子班畢業；以及國際頂級競賽獲獎。若成為「天才少年」後，華為將提供「世界級挑戰課題」及「大牛導師」，以及可享全球化視野、平台和資源。

中國經濟周刊報導，華為自2019年啟動「天才少年」項目。在總裁任正非的設想裡，第一年的招聘規模為20到30名，且逐年增加，第二年計畫招募200到300名天才少年。但截至目前公開報導的「天才少年」僅20多人。

華為因對「天才少年」開出高年薪而備受社會關注。年薪分為三檔，最高檔為人民幣182萬到201萬元；第二檔為人民幣140.5萬到156.5萬元；第三檔為89.6萬到100.8萬元。目前，有七人拿到過華為「天才少年」最高一檔年薪人民幣201萬元，分別是鍾釗、秦通、左鵬飛、張霽、稚暉君、劉大一恆和廖明輝。

華為最為知名的「天才少年」是B站上的知名網紅「稚暉君」，稚暉君原名彭志輝，2018年畢業於電子科技大學，目前是華為AI架構師。他曾發明能給葡萄縫針的機械臂，會直走、轉彎和躲避障礙物的自動駕駛腳踏車，及能用手臂操作電腦的桌上機器人等。

另一名頗具知名度的「天才少年」同樣是B站的網紅寧博宇，寧博宇曾指出，「我只是個普通學生，入選是運氣比較好！因為我的研究方向和華為未來的課題高度相關。」

華為宣布將再招募「天才少年」，但有消息指華為近年發展受限，有些華為「天才少年」放...
華為宣布將再招募「天才少年」，但有消息指華為近年發展受限，有些華為「天才少年」放棄高薪已離職。圖為北京一名男子在華為標誌附近 。（美聯社）

華為 微信 任正非

上一則

黎智英聘海外律師 申請司法覆核遭拒

下一則

6•19起人民幣可直接買賣港股 新機制改變港股市場定位

延伸閱讀

華為再招「天才少年」 最高年薪880萬能留住人才嗎？

華為再招「天才少年」 最高年薪880萬能留住人才嗎？
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
華為控專利侵權官司 小米提無效請求

華為控專利侵權官司 小米提無效請求
美國制裁奏效 華為首季銷售收入幾乎零成長

美國制裁奏效 華為首季銷售收入幾乎零成長

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國