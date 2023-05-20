華為再招「天才少年」 年薪最高200萬

華為最出名的少年天才「稚暉君」。（取材自每日經濟新聞）

華為 再次面向全球招募天才少年。華為招聘微信 公眾號日前向全球招募天才少年，招聘要求為不限學歷和學校，在數學、物理、化學、智能製造等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物，並提供超五倍薪酬，也就是年薪最高200萬元（人民幣，下同，約28.4萬美元）。

加分項方面，包括重量級科研成果、論文或專利；重點實驗室或尖子班畢業；以及國際頂級競賽獲獎。若成為「天才少年」後，華為將提供「世界級挑戰課題」及「大牛導師」，以及可享全球化視野、平台和資源。

中國經濟周刊報導，華為自2019年啟動「天才少年」項目。在總裁任正非 的設想裡，第一年的招聘規模為20到30名，且逐年增加，第二年計畫招募200到300名天才少年。但截至目前公開報導的「天才少年」僅20多人。

華為因對「天才少年」開出高年薪而備受社會關注。年薪分為三檔，最高檔為人民幣182萬到201萬元；第二檔為人民幣140.5萬到156.5萬元；第三檔為89.6萬到100.8萬元。目前，有七人拿到過華為「天才少年」最高一檔年薪人民幣201萬元，分別是鍾釗、秦通、左鵬飛、張霽、稚暉君、劉大一恆和廖明輝。

華為最為知名的「天才少年」是B站上的知名網紅「稚暉君」，稚暉君原名彭志輝，2018年畢業於電子科技大學，目前是華為AI架構師。他曾發明能給葡萄縫針的機械臂，會直走、轉彎和躲避障礙物的自動駕駛腳踏車，及能用手臂操作電腦的桌上機器人等。

另一名頗具知名度的「天才少年」同樣是B站的網紅寧博宇，寧博宇曾指出，「我只是個普通學生，入選是運氣比較好！因為我的研究方向和華為未來的課題高度相關。」