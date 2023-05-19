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餐館賣「拍黃瓜」成職業打假箭靶 湖南父子舉報49次

中國新聞組／北京19日電
製售「拍黃瓜」等涼菜須辦理冷食類食品製售許可證，小本生意的商號常遭職業打假。（取材自濟南時報）
製售「拍黃瓜」等涼菜須辦理冷食類食品製售許可證，小本生意的商號常遭職業打假。（取材自濟南時報）

近日，湖南省株洲市餐飲行業協會公布的一份文件顯示，該市多家餐企反映，當地一對晏姓父子利用餐企銷售「拍黃瓜」等涼拌菜無冷食類食品製售許可證這一理由，通過頻繁舉報要求餐企高額賠償，自2020年至今竟舉報49次。被舉報餐企認為相關舉報是「惡意舉報」、「職業打假」，紛紛聯名反映。

濟南時報報導，最近幾年，全中國各地關於餐館賣涼菜遭舉報、處罰的案例不少。例如，去年7月，安徽合肥一餐飲店曾因未取得冷食類食品經營資質在外賣平台上售賣「拍黃瓜」，被處以5000元（人民幣，下同，約709.9美元）罰款。

來源：YouTube

在株洲經營火鍋店的彭某，就曾被晏姓父子舉報過。「對方來店消費了500多元，包含一份『拍黃瓜』。」彭某稱，沒過幾天，當地市場監管部門就上門要求整改。彭某按要求停售所有涼菜後，對方又舉報至上級監管部門。市場監管部門建議他與舉報人協商撤銷投訴，不料對方「獅子大開口」，要求按當天總消費金額10倍賠償。「我賣一年的『拍黃瓜』，都不一定賺到這個錢！」

當地一家小餐館經營者劉某的菜單原本並沒有「拍黃瓜」這道菜，晏某消費時主動要求做一道「拍黃瓜」。沒想到幾天後也被舉報了。

2017年，廣州市黃埔區一家火鍋店因售賣「拍黃瓜」涼菜，被沒收21天賺得的139元，同時被通知行政處罰1萬元。黃埔區食品藥品監督管理局稱，處罰是依法依規進行

製售「拍黃瓜」、「涼拌木耳」等常見涼菜須辦理冷食類食品製售許可證。由於冷食類許可要求較高，餐飲小店大多未辦證。有受訪餐飲經營者直言：「辦齊各種設備得幾萬元，我們小店承擔不起。」

株洲市餐飲行業協會及被舉報的餐飲企業代表召開協調會，達成包括探索「首違免罰」措施，對這種輕微違法行為應審慎監管。

極目新聞評論稱，相關處罰都是依法行事，仍屢引起質疑，主要是拍黃瓜之類的涼菜司空見慣，哪會想到賣個拍黃瓜要辦證，不僅餐飲老闆想不通，消費者也想不通。罰款過多的話，就更讓人想不通了。

雖然從食品安全角度，嚴加監管是應有之義，但由於涉及的店鋪多是小本生意，經營不易，罰款的金額遠超貨值，常讓人於心不忍。

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