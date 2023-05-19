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拚籌300萬續營運 中知名論壇「天涯社區」喊辦直播義賣

中國新聞組／北京19日電
天涯社區創始人邢明有43條限制高消費令。（取材自證券時報）
天涯社區創始人邢明有43條限制高消費令。（取材自證券時報）

曾是中國頭號網路論壇的「天涯社區」先前傳出經營危機疑似停運；前天涯社區執行總編宋錚近日表示，發起「七天七夜，重啟天涯」直播義賣，希望籌集到人民幣300萬元（人民幣，下同，約42.8萬美元）資金，讓天涯重啟。

科創板日報報導，宋錚在社交平台表示，想用邀請天涯網友、前員工在抖音上用直播帶貨的方式，籌集300萬元資金支付電信機房費用，從5月28日20點開始，連播七天，到6月3日20點結束。

天涯社區成立於1999年4月，是一個全球華人網路社區平台，從1999年成立到2005年，天涯注冊用戶達到600萬，活躍注冊用戶達到350萬，同時在線人數最高達8萬人，巔峰時期的天涯社區注冊用戶超過1.3億。

然而，有網友在4月25日發現天涯社區網站已無法打開，網頁顯示為「無法訪問此網站」，而天涯社區的App也無法正常使用，頁面顯示為「無網路連接」。當天宋錚曾在微博透露，「天涯沒死，只是全身癱瘓。IDC欠費，服務器被停了。因為打官司，域名也被法院凍結了。」

據雷峰網消息，天涯社區因無力償還債務，資產被打包出售；員工苦於被拖欠工資、拖欠社保公積金紛紛離職，目前公司僅剩20多名員工。

作為中國互聯網BBS（網路論壇）時代影響力最大的社區之一，天涯社區承載許多網友的回憶，消息曝光後網友在社交平台上掀起「悼念潮」。

有不少網友在@天涯社區官博評論區感懷：天涯關了，咫尺天涯，再見。天涯社區官方微博在評論區回覆網友稱：「咱主打的就是陪伴。說一句暴露年齡的話：我會回來的……」

因經營情況每況愈下，天涯社區此前已多次傳出關閉傳聞，同時期的其他產品也相繼關停，天眼查顯示，5月6日，天涯社區網路科技股份有限公司新增一則被執行人信息，執行標的94萬餘元，執行法院為海口市秀英區人民法院。截至目前，該公司累計被執行金額超1.48億元。

同時，天涯社區創始人邢明有43條限制高消費令。

天涯社區的官方網站4月25日已無法打開，App也無法正常使用，頁面顯示為「無網絡...
天涯社區的官方網站4月25日已無法打開，App也無法正常使用，頁面顯示為「無網絡連接」。（取材自證券時報）

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