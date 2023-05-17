中企取得晶片技術手法曝光 邀台積、三星等員工「下班來打工」

FT報導，中國企業正把目標轉向歐洲、日本及南韓的技術，手段甚至包括請台積電等企業的員工下班後去「打工」，從中取得技術專業。（路透）

英國金融時報（FT）報導，在美國加強對中國的出口管制後，中國企業更難延攬美國人才，正把目標轉向歐洲、日本及南韓 的技術，手段甚至包括請台積電 等企業的員工下班後去「打工」，從中取得技術專業。

對一位中國半導體主管來說，要招攬南韓工程師的最簡單方式，就是到工廠門口附近閒晃，「我走到外國企業工廠站在門口，要他們（行經的員工）來我們自己的產線打點臨時工，賺點額外薪水」，「我比較常去的工廠就是台積電、三星（電子）和SK海力士，還有外國設備供應商的辦公室大樓」，「他們的通勤時間相對固定，工程師在下班後也有空能幫忙」。

這位主管用非正統的延攬方式，顯示中國企業正更加積極取得南韓在關鍵技術的專業，涵蓋半導體、電動車電池、以及顯示器和造船等產業。

2011年5月之前都擔任南韓產業通商資源部部長的呂翰九指出，北京當局為了降低華府加強出口管制的傷害，已更積極取得南韓技術，「美國對中國的加強管制促使中國企業加強對南韓工程師和研究員的魅力攻勢，不管手段是合法的、還是非法的」。

中國一家晶圓廠透露，在美國實施的新制裁下，要招攬在美國受教育或受雇的勞工，變得非常困難，因此替代人才來源已變成歐洲、日本及南韓。

專家指出，這種在南韓被形容為「技術外流」的現象，包括完全合法的聘僱外國人才，和非法聘僱、侵害專利、間諜 及竊取商業機密等行為。根據南韓國家情報局，證實的「國家核心技術」外洩數量正穩定增加，2017年有三件，2018、2019年為各五件，2020年有九件，2021年有十件，最新數據顯示今年第1季有三件，分別為半導體、顯示器及汽車製造領域，而且都是發生在大公司。

首爾當局已正視這個議題，創建為南韓企業效力的晶片工程師資料庫，以監控這些工程師往返南韓的情況。政府也已建立好幾個新的調查機構以對抗技術外流，還通過法案提高罰則，並且更容易回報疑似的侵害行為。這些措施似乎逐漸奏效：上季與技術外流有關的逮捕案比去年同期增加一倍。

不過，南韓執政黨國會議員洪碩晙認為，還需要再加強規範與罰則。

首爾大學專精於產業間諜議題的研究員佛爾尼指出，多數被中國企業聘股的南韓工程師，特別是退休人員，薪資都是過去的三到四倍，在一些情況下，南韓禁止工程師不得在兩年內加入外國對手企業的規定，也能透過在南韓或台灣設立表面上無關的「紙上公司」迴避，在正式聘任前，就支付優渥薪酬。

佛爾尼說，在美國，中國取得專業技術的最常見方式，是利誘或威逼住在美國的中國工程師，但是在南韓，問題是在本土人才外流。

對南韓半導體業者來說，這個議題又更加迫切，2月三星電子旗下生產晶圓沖洗設備的子公司SEMES，有七人（包括前員工）因為轉移竊取的技術給中國企業，而鋃鐺入獄，調查人員指出，好幾位員工先辭職，創立自己的公司，再透過中國掮客把技術外流給中國。

南韓也不只擔心技術會外流到中國，也憂慮美國以晶片法補貼為由，調查南韓企業的工廠。法律事務所Kim & Chang指出，首爾當局已發放「非正式指引」給在美國設有合資公司的南韓電池業者，要求「只能允許南韓員工處理合資工廠的重要技術」。