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17天長成 浙大合成首例人造黃魚肉 肉質無異自然魚

中國新聞組／北京17日電
用細胞培育合成的大黃魚組織仿真魚排。(取材自浙江大學)
用細胞培育合成的大黃魚組織仿真魚排。(取材自浙江大學)

浙江大學聯同大連工業大學近日宣布，通過幹細胞分離、工廠化培養與組織化構建技術，成功合成國內首例厘米

示意圖，(取材自寧德漁業協會)
示意圖，(取材自寧德漁業協會)
級細胞培養大黃魚組織仿真魚排。17天長成，味腥、色白、質彈，與同類自然魚肉別無二致。

綜合媒體報導，這項技術，是由浙江大學劉東紅教授、陳軍教授牽頭的細胞培養魚肉團隊，聯合大連工業大學朱蓓薇院士團隊共同完成的。相關研究論文發表於「自然」合作期刊「npj·食品科學」。

劉東紅表示，未來這項技術或將為解決人類餐桌肉品和動物蛋白供應提供更為廣闊的支撐，並且對於海洋魚類資源的保護有著重要的意義。

報導說，該項研究中，科研人員以大黃魚為研究對象，分離出具有高傳代能力的肌肉、脂肪幹細胞，並通過調控兩種信號通路誘導肌肉幹細胞分化；基於可食用凝膠改造仿生建構魚肌支架，產生類似自然魚肉該有的結構和紋路，令肌肉細胞沿著3D打印的仿生結構有規則地生長，形成三維培養肌纖維束，實現組織狀細胞培養魚肉的制造。

為細胞的增殖和分化提供養分的培養基是細胞培養肉生產流程中最重要的成本控制環節，聯合團隊篩選得到了低血清的基礎培養基，有效控制成本，為將來大規模化生產提供了基礎。

科研人員進一步分析了培養魚排的外形，並對其細胞數、肌肉細胞和脂肪細胞的比例、硬度、黏性、彈性等特征與真實大黃魚的肌肉組織進行對比研究。「從這些指標看，兩者十分相似。」劉東紅說。

「細胞培養魚肉走向餐桌，還要進行大量的安全性評估。相信隨著技術不斷深化，一定能在可見的未來批量化生產。」劉東紅表示，這項技術將為未來開展不同魚類乃至其他經濟動物的細胞培養獲取優質蛋白提供新思路，並且對於海洋魚類資源保護有著重要意義。

示意圖，(取材自寧德漁業協會)
示意圖，(取材自寧德漁業協會)

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