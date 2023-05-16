買房像買菜…北京男鶴壁買房 10萬元買8套

丁樂買到其中一套鶴壁房子的內裝。（取材自紅星新聞）

10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）可以買8套房？河南 鶴壁已成為下一個黑龍江鶴崗？北京 男子丁樂「買房像買菜」的經歷在網上廣受討論，網民羨慕著買房自由，卻又懷疑1000元白菜房價 的真偽。鶴壁當地房產表示，老城區房價的確便宜，但是「10萬買8套」真的不太可能。

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鳳凰周刊報導，今年中國五一假期前，39歲的北京人丁樂去了趟河南鶴壁，過戶花2萬元新買的房子，而這也是他在當地買的第12套房。丁樂在接下來的半個月，花了10萬元買8套房，其中最便宜的一套房才1000元。

原來丁樂開網店做生意，最初為了找倉庫，開始關注各地的便宜房子，而他在河北保定、唐山和浙江紹興買過幾套10萬元以內的房子。

對丁樂來說，在鶴壁買房就像「買菜」一樣，看到合適的隨時可能入手一套。一位鶴壁的房產中介透露，在山城區和鶴山區，兩三萬、三四萬元就能買一套70年大產權的二手房，1萬多的也有，「就是房子要更老些」；老房子沒有物業費，每個月只交要交幾塊錢衛生費就好。

2020年10月，丁樂被鶴壁街上亮著燈的店鋪和熱鬧的人流驚到，「感覺跟老北京的王府井一樣」。於是，在接下來的半個月，他一口氣買了八套房子，一共花了10萬元，其中最便宜的一套房款1000元，加中介費1000元，總共才2000元——這得到了經手該房屋中介的證實，對方稱，前幾年的確賣過一、兩千元的房子，也有8000元的。

九派新聞報導，丁樂買房的消息衝上熱搜，鶴壁市行政服務中心工作人員表示，此事可能是噱頭，這邊沒有聽說過有1000元這麽低的房價。

鶴壁市的房產中介劉先生介紹，鶴壁的房價確實便宜，但1000元一套的房子「有點誇張」、「不是太真實」。他遇到過最便宜的房子是八、九千一套，但這類型的房子「沒有證」，或者是頂樓、漏水嚴重。

劉先生表示，鶴壁這座城市的山城區和鶴山區統稱為老城區，這兩個區的房價比較便宜，不少房子幾萬塊一套，面積在六七十平米左右。鶴壁市淇濱區是大家口中的新城區，房價在6000到8000一平米，鶴壁市下轄的浚縣和淇縣房價也在5000左右一平米。