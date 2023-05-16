我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

社區籲增設榮譽班 紐約500家長聯署

買房像買菜…北京男鶴壁買房 10萬元買8套

中國新聞組／綜合16日電
丁樂買到其中一套鶴壁房子的內裝。（取材自紅星新聞）
丁樂買到其中一套鶴壁房子的內裝。（取材自紅星新聞）

10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）可以買8套房？河南鶴壁已成為下一個黑龍江鶴崗？北京男子丁樂「買房像買菜」的經歷在網上廣受討論，網民羨慕著買房自由，卻又懷疑1000元白菜房價的真偽。鶴壁當地房產表示，老城區房價的確便宜，但是「10萬買8套」真的不太可能。

來源：YouTube

鳳凰周刊報導，今年中國五一假期前，39歲的北京人丁樂去了趟河南鶴壁，過戶花2萬元新買的房子，而這也是他在當地買的第12套房。丁樂在接下來的半個月，花了10萬元買8套房，其中最便宜的一套房才1000元。

原來丁樂開網店做生意，最初為了找倉庫，開始關注各地的便宜房子，而他在河北保定、唐山和浙江紹興買過幾套10萬元以內的房子。

對丁樂來說，在鶴壁買房就像「買菜」一樣，看到合適的隨時可能入手一套。一位鶴壁的房產中介透露，在山城區和鶴山區，兩三萬、三四萬元就能買一套70年大產權的二手房，1萬多的也有，「就是房子要更老些」；老房子沒有物業費，每個月只交要交幾塊錢衛生費就好。

2020年10月，丁樂被鶴壁街上亮著燈的店鋪和熱鬧的人流驚到，「感覺跟老北京的王府井一樣」。於是，在接下來的半個月，他一口氣買了八套房子，一共花了10萬元，其中最便宜的一套房款1000元，加中介費1000元，總共才2000元——這得到了經手該房屋中介的證實，對方稱，前幾年的確賣過一、兩千元的房子，也有8000元的。

九派新聞報導，丁樂買房的消息衝上熱搜，鶴壁市行政服務中心工作人員表示，此事可能是噱頭，這邊沒有聽說過有1000元這麽低的房價。

鶴壁市的房產中介劉先生介紹，鶴壁的房價確實便宜，但1000元一套的房子「有點誇張」、「不是太真實」。他遇到過最便宜的房子是八、九千一套，但這類型的房子「沒有證」，或者是頂樓、漏水嚴重。

劉先生表示，鶴壁這座城市的山城區和鶴山區統稱為老城區，這兩個區的房價比較便宜，不少房子幾萬塊一套，面積在六七十平米左右。鶴壁市淇濱區是大家口中的新城區，房價在6000到8000一平米，鶴壁市下轄的浚縣和淇縣房價也在5000左右一平米。

對於「10萬元買8套房子」，當地房仲雖然都覺得不可能，但他們也都表示，在鶴壁老城區，兩三萬、三四萬元就能買一套的房子確實不少。

男子在購房群裡講述他買房的價格。（取材自鳳凰周刊）
男子在購房群裡講述他買房的價格。（取材自鳳凰周刊）

房價 北京 河南

上一則

淄博燒烤被英媒盯上：上次這麼多人是「五國伐齊」

延伸閱讀

美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面

美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面
中國怒點低、姿態高 全球側目

中國怒點低、姿態高 全球側目
北京人大附中傳學生持刀傷人致2死 官方封鎖訊息

北京人大附中傳學生持刀傷人致2死 官方封鎖訊息
特拉斯：中國壓縮台灣活動空間 各國與台互動重要

特拉斯：中國壓縮台灣活動空間 各國與台互動重要

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
（取自新華網）

中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

2023-05-12 17:23

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險