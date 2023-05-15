五月天開唱 光螢光棒就賣了600萬元 網：黃牛賺翻了

五月天演唱會帶動螢光棒的銷售量。(電商平台截圖)

隨著疫情控管解除，中國今年至少將迎來200場演唱會，由於需求旺盛，演唱會幾乎一票難求，五月天北京 鳥巢演唱會僅5秒就售罄6場近30萬張門票。演唱會也帶動相關消費，鳥巢周邊5公里住宿預訂量上漲2400%，新款螢光棒銷售額近600萬（人民幣，下同），有網民吐槽黃牛賺翻了，不過不少歌迷說「幾乎沒人買盜版 螢光棒，因為假的不好意思舉」。

中國線下演唱會陸續恢復，財聯社報導，自第2季起進入演唱會高峰期。除五月天官宣將在5月26日至6月3日重返國家體育館鳥巢帶來6場雙主題演唱會，光上海就有劉若英、任賢齊、伍佰、張信哲等多位歌手即將召開演唱會。

本周開賣的五月天北京鳥巢演唱會，5秒內6場近30萬張門票就售罄。而與「搶票難」一同登上熱搜的還有「五月天演唱會附近酒店預訂增九成」。無法到現場的歌迷則透過購買周邊商品進行「應援」，所以「五月天演唱會螢光棒賣了近600萬元」在14日也登上了熱搜。

據中新經緯報導，電商平台顯示，五月天演唱會新款螢光棒在多平台月銷超過4.2萬件，銷售額超過588萬。五月天演唱會的官方周邊網店「STAYREAL」裡銷量最高的商品就是2023年演唱會的官方螢光棒「雲端 互動版LED 2.0」款，售價140元且不包郵。

與普通螢光棒最大的區別在於，官方螢光棒可以在演唱會現場實現統一變色、閃爍。簡單計算，這款螢光棒在各官方渠道總銷售額已超過588萬元。在商品評論區，粉絲們對新款螢光棒的評價各不相同。有人認為螢光棒顏值很高，也有人評價稱做工一般。許多歌迷的共識是不買盜版螢光棒，因為「假的不好意思舉」，都打算花1000多塊錢買票了，100多塊的螢光棒也不算什麼。

財聯社報導，近日，「誰搶到了五月天門票」、「五月天周邊部分酒店房型已售罄」等多個相關話題直接衝上熱搜，有網民開玩笑稱，「鳥巢這麼大，容不下一個我」。數據顯示，截至5月9日，五月天演唱會期間，北京全城的住宿預訂量較2019年同期增長約300%。其中，「鳥巢」周邊5公里的住宿預訂量上漲2400%。