我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

五月天開唱 光螢光棒就賣了600萬元 網：黃牛賺翻了

中國新聞組／北京15日電
五月天演唱會帶動螢光棒的銷售量。(電商平台截圖)
五月天演唱會帶動螢光棒的銷售量。(電商平台截圖)

隨著疫情控管解除，中國今年至少將迎來200場演唱會，由於需求旺盛，演唱會幾乎一票難求，五月天北京鳥巢演唱會僅5秒就售罄6場近30萬張門票。演唱會也帶動相關消費，鳥巢周邊5公里住宿預訂量上漲2400%，新款螢光棒銷售額近600萬（人民幣，下同），有網民吐槽黃牛賺翻了，不過不少歌迷說「幾乎沒人買盜版螢光棒，因為假的不好意思舉」。

中國線下演唱會陸續恢復，財聯社報導，自第2季起進入演唱會高峰期。除五月天官宣將在5月26日至6月3日重返國家體育館鳥巢帶來6場雙主題演唱會，光上海就有劉若英、任賢齊、伍佰、張信哲等多位歌手即將召開演唱會。

本周開賣的五月天北京鳥巢演唱會，5秒內6場近30萬張門票就售罄。而與「搶票難」一同登上熱搜的還有「五月天演唱會附近酒店預訂增九成」。無法到現場的歌迷則透過購買周邊商品進行「應援」，所以「五月天演唱會螢光棒賣了近600萬元」在14日也登上了熱搜。

據中新經緯報導，電商平台顯示，五月天演唱會新款螢光棒在多平台月銷超過4.2萬件，銷售額超過588萬。五月天演唱會的官方周邊網店「STAYREAL」裡銷量最高的商品就是2023年演唱會的官方螢光棒「雲端互動版LED 2.0」款，售價140元且不包郵。

與普通螢光棒最大的區別在於，官方螢光棒可以在演唱會現場實現統一變色、閃爍。簡單計算，這款螢光棒在各官方渠道總銷售額已超過588萬元。在商品評論區，粉絲們對新款螢光棒的評價各不相同。有人認為螢光棒顏值很高，也有人評價稱做工一般。許多歌迷的共識是不買盜版螢光棒，因為「假的不好意思舉」，都打算花1000多塊錢買票了，100多塊的螢光棒也不算什麼。

財聯社報導，近日，「誰搶到了五月天門票」、「五月天周邊部分酒店房型已售罄」等多個相關話題直接衝上熱搜，有網民開玩笑稱，「鳥巢這麼大，容不下一個我」。數據顯示，截至5月9日，五月天演唱會期間，北京全城的住宿預訂量較2019年同期增長約300%。其中，「鳥巢」周邊5公里的住宿預訂量上漲2400%。

北京 盜版 雲端

上一則

演唱會都在鬧退票？ 電子門票「強實名」是雙面刃

下一則

遭中國以間諜罪判無期徒刑的旅美港人 是德州和統會長

延伸閱讀

五月天鳥巢門票5秒鐘賣光 歌迷質疑黃牛搶票

五月天鳥巢門票5秒鐘賣光 歌迷質疑黃牛搶票
沈文程首辦個唱 5聲道獻唱27曲逼哭歌迷

沈文程首辦個唱 5聲道獻唱27曲逼哭歌迷
魏如萱再攻蛋 緊牽「緋聞男友」

魏如萱再攻蛋 緊牽「緋聞男友」
鄧紫棋素顏聽演唱會 被周杰倫cue合唱

鄧紫棋素顏聽演唱會 被周杰倫cue合唱

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳分屍案 傳是郭富城快速報案助警追查

2023-05-08 05:30
中國與加拿大外交緊張。（路透）

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

2023-05-08 20:33

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討