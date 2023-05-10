挑染？太操勞？局部1撮白髮 深圳70後女官走紅

平原在龍崗區營商環境推介會上。（取材自河北網絡廣播電視台）

深圳市龍崗區副區長平原近日因為一撮白頭髮的照片在網上走紅，成為網友熱議的對象。有網友懷疑，這是「挑染」，不符合公務員的莊重形象。也有網友覺得，這是為工作操勞白了頭，令人尊敬。

極目新聞報導，與滿頭白髮不一樣，平原因額頭外側有一處頭髮白得最多，形成「一撮白」現象而引人注目。根據龍崗政府在線網站「信息公開>領導成員」欄目顯示，平原：深圳市龍崗區政府黨組成員、副區長。相關簡介為：女，漢族，1976年7月生，經濟學碩士。簡介配的相片即為額前有「一撮白」的登記照。與其他領導成員清一色的黑色頭髮登記照相比，這張白髮照顯得不一樣。

據報導，公開信息顯示，平原在公開活動的報導中，顯示出的都是白髮形象。諸如，2021年11月18日下午，市黨代表、龍崗區人民政府副區長平原同志 到坂田街道五和社區開展「黨代表進社區」活動。在座談會上，平原顯示的就是頭髮「一撮白」。

有網友懷疑，這不是自然變白的，像是年輕人所鍾愛的「挑染」，即只挑某一處頭髮進行局部染白，以顯得時尚 ，並認為這樣染髮不符合公務員的莊重形象，建議還是全部染黑了好。也有網友覺得，這可能不是染白的，是為工作操勞白了頭，不存在影響形象，反倒是令人尊敬。也有的說，如果因為遺傳或疾病因素，也會導致白髮現象。

公務員能否染髮？報導指出，「國家公務員行為規範」要求品行端正，儀容方面僅提到「舉止端莊，儀表整潔」，對能否染髮之類，並無規定。

報導說，平原的白髮是自然白，還是染白的，都不是個問題。無論因疾病、遺傳、工作壓力、自然衰老等因素所致的白髮，還是「挑染」所致，都很正常。有網友認就為，平原的髮型顯得精緻又幹練，沒有幹部的固有模樣，反而顯得接地氣，有生活氣息，並無不妥，只要工作能力強，髮型就不必是關注重點。

5月10日上午，深圳市龍崗區政府辦一名工作人員向新京報表示，「這是自然長成的，而非染的。平時，我們與平原副區長接觸很多，很熟悉，也都認為這是很自然的現象，這種情況很正常。」