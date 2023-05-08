昆山建商73折賣房 被指擾亂市場遭罰

中國媒體報導，江蘇昆山2項大型建案「五一」期間以最低73折促銷後，疑遭同業檢舉而被官方通報並罰款，並被暫停網路銷售簽約。圖為中國房市示意圖。（中新社）

相較於景點人潮洶湧，中國「五一」長假的房市卻相對冷清。江蘇昆山2項大型建案「五一」期間以最低73折促銷後，疑遭同業檢舉而被官方通報並罰款，並被暫停網路銷售簽約。

界面新聞報導，昆山市住建局5日發布通報指出，昆山嘉寶網尚置業旗下的「夢之悅花園」、昆山長泰置業旗下的「尚濱花園」等2個建案，在銷售過程中「擅自大幅度降價銷售，擾亂了房地產 市場正常秩序，造成了社會不穩定因素」。

根據報導，以「尚濱花園」建案為例，房仲業代指出，這一建案的原價是每平方米人民幣1.8萬至1.9萬元（約2604.7至2749.3美元）。而建商推出的優惠方案，每平方米實售價僅需約人民幣1.4萬元，相當於打75折至8折出售。據悉，崑山長泰置業隸屬蘇州萬科旗下。

至於另一建案「夢之悅花園」，據一名房仲業者表示，建商4月中旬推出73折優惠，原價每平方公尺為2.1萬至2.2萬元，優惠價只要1.6萬至1.8萬元，每戶最高形同折讓50多萬元。另有消息指出，被列入優惠的戶型已經完售。

有業界人士透露，這一建案大幅降價促銷的原因，是建商急著將建案結清套現收回資金，再投資 別的建案。但可能是「五一」期間賣得確實不錯，被同業投訴舉報了，政府覺得降價擾亂市場秩序，所以通報處罰；據說，「罰款不少」。

騰訊新聞報導，市場不好時，大力度降價促銷，是開發商都曾使出的「大殺器」，但2023年春節以來，打折促銷的活動已頗為鮮見，開發商推動更多購房者入場的手段轉變成了收回折扣。

4月以來，樓市出現了降溫的跡象，重點百城商品住宅成交面積環比下降近兩成。在這一背景下，作為業內龍頭企業的萬科重啟降價舉措，是否預示著行業再度滑向下行通道？多位受訪業內人士認為，近期的市場回調並未超出預期，預計之後走勢將保持平穩，不會比去年更差，此前對行業造成負面影響的眾多因素已基本消失。