85後杭州單身女買房後悔了 過來人：熬過前3年就好

一名85後杭州單身女子在網路上發文表示，「當初不顧父母反對買房，如今卻後悔了」，引發網友熱議。（視頻截圖）

最近中國論壇上一則「一瞬間後悔買房」的文章引發網友激烈討論，發文者是杭州蕭山一名85後單身女子，她表示當初不顧家人反對堅持買房，如今收入減少，還貸壓力越來越大，「有一瞬間也會覺得後悔買房」。過來人則表示，「熬過前幾年就好」。

潮新聞報導，發帖人小布 是85後女生，現在城北一家醫院上班。早在2017年，小布就動過買房的念頭，但父母最初極力反對她買房，她自認年紀大了、沒結婚，也厭倦了搬家，「總不可能一輩子租房吧」，因此即便父母反對，她仍瞞著雙親搖號。

2018年起，小布陸陸續續參與大江東樓盤搖號，但都沒搖中。直到2021年上半年，她才如願搖中大江東花漾里。小布表示，「但等到湊首付的時候，還差一部分，實屬無奈才和他們說，父母給了30萬」。

據報導，小布終於買下面積96平方公尺、總價180多萬（人民幣，下同，約26萬美元）的房子，房號就是自己生日，「當時第一感受就是，終於不用搬家了。」

小布最初決定買房時，是依當時月薪8000元為能力範圍做預算 ，自認能負擔起200萬以內的房子，有公積金可以還一部分，她每個月還貸也還算輕鬆。

沒想到，今年1月起小布遭降薪，每個月工資到手也就5000元至6000元；但各類支出不斷，不僅要還貸，還要付房租、存裝修的錢，小布還湊了一波「提前還貸」的熱鬧，在衣食、出行上，她只能一省再省。

小布說，買房前花錢如流水，喜歡的想買就買，旅行想走就走；買房後緊衣縮食，能不買則不買，不敢隨意在外吃飯，「100塊都嫌貴，夠我做五頓飯吃了」。

「和以前比起來，現在的生活質量降低不少。最近偶爾想到還貸和生活壓力，有一瞬間也會覺得後悔買房。」

帖子引起了網友熱議，有網友認為沒必要當房奴，「女孩子不是很富有不建議買房」、「大齡未婚，婚前背幾十年貸款 ，對象都不好找」，還有網友表示「如果後期影響生活，買房也沒必要」。

不過更多網友對小布買房的決定表示認可，有過來人留言，「買房後悔幾年，不買房後悔下半輩子」。85後的網友小林說，「買房的前幾年生活很苦，為了還房貸經常吃泡麵、減少外食。當時壓力很大，但是熬一熬也過來了」。80後網友老齊也說，「熬過前三年就好，大家都是這麼過來的，有壓力才有賺錢的動力」。