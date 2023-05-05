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五一瘋「窮遊」 人均消費較疫前降1成 平均支出487元

中國新聞組／北京5日電
五一假期消費似乎未如預期亮眼。圖為上海市民拎著購買好的食物走在南京東路上。(中新社)
五一假期消費似乎未如預期亮眼。圖為上海市民拎著購買好的食物走在南京東路上。(中新社)

五一長假旅遊人潮爆滿，比起2019年增近2成，但旅遊收入只增0.66%，人均消費487.8元，只有2019年的8成。分析認為，疫後經濟尚未復甦，民眾樂於出門卻是「窮遊」。著迷「特種兵式旅遊」學生平均單日食宿和交通成本只100多元人民幣(約14.4美元)。而在媒體調查中，43%年輕人五一花費不超500元。

經文化和旅遊部數據中心估算，中國全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，與去年同期相比成長70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1480.56億元，年增128.9%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66%。

也就是說，今年五一假期與新冠疫情之前的2019年五一對比，雖然旅遊接待人數成長了19.09%，但是旅遊收入只增加0.66%。

根據微信公眾號「文化產業評論」，國內旅遊收入是重要的旅遊市場指標。一般而言，旅遊收入與出遊人次呈正比關係。但是透過計算發現，人均旅遊消費呈現下降趨勢。

文章以近五年的五一假期人均消費數據顯示，2019年人均消費達到高點，為603.4元。疫情爆發後，2020年同期人均大降189.8元降至413.6元，年減31.5%；2021年同期上升至492.3元，恢復至疫前同期81.6%；但2022年同期又降到404.3元，僅恢復至疫前同期67%；而2023年五一假期人均消費為487.8元，僅恢復至2019年的80.8%。

財經自媒體「火星觀察」指出，今年五一的人均旅遊費用比四年前還低，這說明居民在盡力消費，但三年疫情嚴重損害了居民消費能力。

在五一出遊人群中，學生群體占比顯著提升，學生群體出遊更重視性價比。第一財經發起投票調研顯示43%年輕人在五一花費不超500元。其中，僅10%投票顯示五一花費超過5000元。

孟偉是山東財經大學旅遊管理專業的大二學生，他認為低價、高效率打卡景點的特種兵旅遊非常適合年輕人。「我們吃飯一般就是漢堡王之類的快餐，人均20元一餐。住宿也會盡量節省，比如入住一個三人間的酒店，只要130多元一夜，非常便宜。這樣算下來兩至三天的旅行，人均也就300元左右」。

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