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疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

五一旅遊2.74億人次 收入逾1480億 超越疫情前

記者陳政錄／綜合報導
五一假期即將結束，各地陸續迎來假期返程高峰。圖為旅客3日在南京火車站準備出站。(新華社)
五一假期即將結束，各地陸續迎來假期返程高峰。圖為旅客3日在南京火車站準備出站。(新華社)

五一連假3日結束，據統計，五天連假期間，全國國內旅遊出遊合計達2.74億人次，還比疫情前的2019年同期成長約19%；實現國內旅遊收入1480.56億元人民幣（約214.12億美元），年增128.90％，恢復至2019年同期的100.66%。商務部也指出，五一期間餐飲休閒消費持續火熱，重點餐飲企業銷售額較去年同期大幅成長近六成。

今年假期，中國1.28萬家A級旅遊景區正常開放，占A級旅遊景區總數的86％，除北方部分省因季節性原因外，大部分地區的旅遊景區實現「應開盡開」。文旅之聲指出，假期期間共舉辦營業性演出3.11萬場次，票房收入15.19億元，觀演人數約865.49萬人次。

各地也加大假日文化和旅遊產品供給力度，北京舉辦首屆博物館活動月，廣東舉辦166項重點文化旅遊活動，貴州黔南州荔波漳江景區推出「民族服飾+山水」創意展演，浙江自然博物院杭州館開啟實景科普劇本遊「山海祕境」等。

央視新聞報導，商務部也指出，今年五一民眾出行意願強烈，消費熱情高漲，消費市場保持較快增長。根據商務部監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額年比增長18.9%，重點餐飲企業銷售額更大幅成長57.9%。

交通運輸部公布，4月29日至5月3日，全國鐵路、公路、水路、民航日均發送旅客逾5400萬人次，比去年同期日均增長162.9%。

各地結合「5·19中國旅遊日」主題月活動，相繼推出文化和旅遊系列惠民活動，實行景區門票減免或打折，發放文化和旅遊消費券等措施。例如江蘇展開「蘇新消費·夏夜生活」夏季購物節活動，發放1.7億元惠民消費券及5500萬元數位人民幣紅包。重慶舉辦第八屆重慶文化旅遊惠民消費季，攜手平台推出文化和旅遊消費券。

不過，大批民眾出遊也導致各種亂象頻傳。上海第一財經指出，有網友稱，一些酒店假期房價漲幅達四至六倍，甚至有遊客花了9600元預訂民宿，卻遭業者惡意毀約，導致無處可住。此外，知名景區更是人滿為患，「參觀十分鐘、排隊兩小時」屢見不鮮，不少民眾因此質疑，連假究竟該不該出遊？

淄博燒烤暴紅，民眾在網紅燒烤店牧羊村品嘗烤肉。（中新社）
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商務部 北京 疫情

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